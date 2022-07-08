صدمة وتنديد دوليين إثر مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في إطلاق نار

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رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في طوكيو في 21 تموز/يوليو 2019 بعد انتخابات مجلس الشيوخ

أثار خبر مقتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الجمعة متأثرا بجروحه إثر إطلاق نار، ردود فعل دولية أدانت الحادث ووصفته بـ "الجريمة التي لا تغتفر". وقال الطبيب هيديتادا فوكوشيما من مستشفى نارا الجامعي إن " شينزو آبي حين نقل إلى المستشفى كان قلبه متوقفا لدى وصوله. وقد حاول الأطباء إنعاشه، لكن دون جدوى. وكان المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو صرح لصحفيين أنه " تم اعتقال رجل يشتبه بأنه منفذ لإطلاق النار"

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أجمع عدد من زعماء دول العالم على شجب الهجوم المسلح الذي أودى بحياة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الجمعة، كما عبرت تكتلات اقتصادية وعسكرية عن "صدمتها بالحادث" و"حزنها" لفقدان "حليف مخلص". في هذا السياق، أدان رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا "بأشد العبارات" إطلاق النار على شينزو آبي معتبرا أنه "عمل همجي خلال الحملة الانتخابية التي تشكل أساس الديموقراطية وعمل لا يغتفر".

الولايات المتحدة

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على خبر مقتل آبي بالقول: "إنها لحظة حزينة جدا"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "حزينة جدا وقلقة جدا".

وقبيل ذلك، صرح سفير الولايات المتحدة لدى اليابان رام إيمانويل "نشعر بالحزن والصدمة (..) آبي شينزو كان زعيما بارزا لليابان وحليفا لا يتزعزع للولايات المتحدة".

فرنسا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه "صُدم بشدة من الهجوم الشنيع" على رئيس الوزراء الياباني السابق، مؤكدا أن "فرنسا تقف إلى جانب الشعب الياباني" وأن "أفكاره مع عائلة وأحباء رئيس وزراء عظيم".

الصين

أكدت الصين أنها "صدمت" من الهجوم على آبي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان في وقت سابق "نراقب تطور الوضع ونأمل أن يتم إبعاده عن الخطر وأن يتعافى في أسرع وقت ممكن".

الاتحاد الأوروبي

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إنه "شعر بصدمة وبالحزن بسبب الهجوم الجبان" على آبي الذي وصفه بأنه "صديق حقيقي ومدافع شرس عن التعددية النظامية والقيم الديموقراطية".

وكتب ميشيل على تويتر أن "الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب شعب اليابان وفوميو كيشيدا في هذه الأوقات الصعبة" معبرا عن "تعازيه الصادقة لعائلته".

من جهتها، كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تغريدة أرفقتها بصورة لها أمام العلمين الأوروبي والياباني "عزيزي شينزو آبي، ابقَ قوياً! أفكارنا وصلواتنا مع عائلتك والشعب الياباني".

حلف شمال الأطلسي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في تغريدة "صُدمت بشدة من الهجوم الشنيع على شينزو آبي وهو يخاطب الناخبين وأفكاري تتجه إليه ولعائلته"، مؤكدا أن الحلف "يقف إلى جانب شعب شريكتنا المقربة اليابان ورئيس وزرائها فوميو كيشيدا".

بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المستقيل إنه شعر "بالغضب والحزن". وكتب في تغريدة "علمت بالهجوم المروع على شينزو آبي. أفكاري مع عائلته وأحبائه".

الهند

صرح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه "حزين جدا" لإطلاق النار على شينزو آبي. وكتب على تويتر "حزين جدا جراء الهجوم على صديقي العزيز آبي"، مؤكدا أن "أفكارنا وصلواتنا معه ومع أسرته وشعب اليابان".

أستراليا

غرد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي كاتبا "أنباء صادمة من اليابان حول إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي". وأضاف "صلواتنا مع عائلته وشعب اليابان"

روسيا

كتبت سفارة روسيا في اليابان عبر فيس بوك في وقت سابق "نصلي لتعافي رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي وندين بأشد العبارات محاولة قتله الوحشية".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اجتماع مجموعة العشرين في بالي إنه عبر عن "مواساته" لنظيره الياباني.

ألمانيا

كتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تغريدة خلال مشاركتها في قمة مجموعة العشرين في بالي "صدمت بنبأ الهجوم على شينزو آبي. أفكاري معه ومع أسرته".

سنغافورة

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ إن آبي "صديق كبير لسنغافورة. أنا مصدوم بمعرفة أن رئيس وزراء اليابان السابق تعرض لإطلاق نار في نارا هذا الصباح. هذا عمل مجنون".

تايلاند

أكد وزير الخارجية التايلاندي دون برامودويناي أن رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا "مصدوم جدا لما حدث لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي". واشار إلى أن "برايوت وآبي صديقان وتربط بينهما علاقة وثيقة نسبيا".

ماليزيا

أعرب وزير خارجية ماليزيا سيف الدين عبدالله عن "حزنه وصدمته" وكتب في تغريدة "ماليزيا حكومة وشعبا، تصلي من أجل ان يتعافى سريعا".

الفيليبين

أعرب وزير خارجية الفيليبين انريكي مانالو عن "صدمة كبيرة" جراء الهجوم على آبي.

فرانس24/ أ ف ب

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