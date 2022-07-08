نقل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إلى المستشفى في حالة حرجة إثر تعرضه لإطلاق نار

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رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في طوكيو في 21 تموز/يوليو 2019 بعد انتخابات مجلس الشيوخ

أكدت الحكومة اليابانية الجمعة أن رئيس الوزراء السابق شينزو آبي تعرض لإطلاق نار في منطقة نارا بغرب البلاد، نقل على إثره إلى المستشفى فاقدا للوعي. في هذا السياق، ذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات اعتقلت رجلا في الأربعين من العمر يشتبه في تنفيذه الاعتداء. وتفاعلا مع الهجوم، قال سفير الولايات المتحدة لدى اليابان رام إيمانويل إنه "حزين ومصدوم" لإطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في حفل انتخابي.

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نقل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي إلى المستشفى الجمعة فاقدا للوعي إثر تعرضه لإطلاق نار من الخلف بينما كان يدلي بكلمة انتخابية في مدينة نارا بغرب البلاد. وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن آبي، الذي يبلغ من العمر 67 عاما، فاقد للوعي ويبدو أنه في حالة توقف للقلب.

ووفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، فقد اعتقلت الشرطة عقب الحادث رجلا بتهمة الشروع في القتل، لاشتباه تورطه في الهجوم.

وحسب المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو فقد "تم إطلاق النار على رئيس الوزراء السابق آبي حوالي الساعة 11,30 صباحا في نارا. وأوقف رجل يشتبه بأنه مطلق النار"، موضحا أن "حالة آبي غير معروفة حاليا".

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن دوي إطلاق أعيرة نارية سمع بينما كان آبي البالغ من العمر 67 عاما يدلي بخطاب في إطار حملة انتخابية خارج محطة للقطارات.

وفي تفاصيل الهجوم، قالت شابة كانت في مكان الحادث للمحطة نفسها إن آبي "كان يلقي كلمة ووصل رجل من خلفه". وأضافت أن "الطلقة الأولى بدت وكأنها لعبة ولم يسقط وسمع دوي انفجار كبير. الطلقة الثانية كانت أكثر وضوحا وتمكنا من رؤية الشرارة والدخان". وتابعت "بعد الطلقة الثانية أحاط به الناس وقاموا بتدليك قلبه".

وقال مصدر من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم لوكالة جيجي برس للأنباء إن آبي وقع أرضا وكان ينزف من رقبته.

توقف في وظيفتي القلب والجهاز التنفسي

في اتصالات أجرتها وكالة الأنباء الفرنسية، لم يتمكن الحزب الديمقراطي الليبرالي والشرطة المحلية من تأكيد هذه المعلومات على الفور. وذكرت محطة "إن إتش كيه" ووكالة كيودو أن آبي نقل إلى المستشفى ويعاني على ما يبدو توقفا في وظيفة القلب والجهاز التنفسي، وهي عبارة مستخدمة في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسميا.

وتولى آبي رئاسة الوزراء لأول مرة في عام 2006 وكان أصغر من تولى المنصب في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. وبعد عام شهد فضائح سياسية وغضب الناخبين بسبب فقد سجلات خاصة بمعاشات التقاعد وهزيمة تكبدها حزبه الحاكم في الانتخابات، استقال آبي مرجعا قراره لاعتلال صحته.

وتولى المنصب من جديد في 2012 ثم تنحى سنة 2020 أيضا لأسباب صحية، لكنه في المقابل ظل حاضرا ومهيمنا على الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، إذ يسيطر على أحد فصائله الرئيسية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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