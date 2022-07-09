حداد وصدمة في اليابان غداة مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي

وصل السبت جثمان رئيس الوزراء الياباني السابق شينز آبي إلى طوكيو من نارا، المدينة الواقعة في غرب اليابان والتي قتل فيها خلال تجمع انتخابي الجمعة. وأثار مقتل آبي، أحد أشهر سياسيّي الأرخبيل، والذي حكم البلاد أكثر من ثماني سنوات، مشاعر من الحزن العميق في اليابان وخارجها.

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غداة مقتل رئيس وزرائها السابق شينزو آبي، استفاقت اليابان السبت تحت وقع الصّدمة. ووصل جثمان شينزو آبي إلى طوكيو السبت من نارا المدينة الواقعة في غرب اليابان التي قتل فيها خلال تجمع انتخابي الجمعة، كما ذكرت صحافية من وكالة الأنباء الفرنسية.

وشاهدت الصحافية سيارة لنقل الموتى تصل إلى مقر إقامة آبي في طوكيو. وظهر في لقطات بثها التلفزيون قادة من الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي كان ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق وهم يرتدون ملابس سوداء ويقفون في طابور باحترام.

وأثار مقتل آبي، أحد أشهر سياسيّي الأرخبيل، والذي حكم البلاد أكثر من ثماني سنوات، مشاعر من الحزن العميق في اليابان وخارجها.

وأقرّ منفّذ الهجوم الذي أوقف في مكان الواقعة، بأنّه استهدف آبي عمدًا، موضحًا للشرطة أنّه كان حاقدًا على منظّمة اعتقد أن رئيس الوزراء السابق على ارتباط بها. وذكر عدد من وسائل الإعلام اليابانيّة أنّ الأمر يتعلّق بمجموعة دينيّة.

وذكرت وسائل الإعلام اليابانيّة إنّ منفّذ الهجوم البالغ 41 عامًا التحق في الماضي بـ"القوّة البحريّة للدفاع الذاتي" أي سلاح البحريّة الياباني، واستخدم سلاحًا "يبدو يدويّ الصنع" ويجري حاليًا فحصه.

وفي وقت الهجوم، كان رئيس الوزراء السابق البالغ 67 عامًا يُلقي خطابًا في تجمّع انتخابي في منطقة نارا (غرب) قبل انتخابات مجلس الشيوخ التي تُجرى الأحد، عندما سمع أزيز رصاص.

وأكّد رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا الجمعة أنّ الاستعدادات للانتخابات، "أساس الديموقراطيّة"، ستستمرّ بشكل طبيعي.

وأصيب آبي برصاصتين في عنقه، وأُعلِنت وفاته بعد ساعات قليلة، رغم جهود بذلها فريق من عشرين طبيبًا.

فرانس24/ أ ف ب

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