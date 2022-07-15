سريلانكا: رئيس البرلمان يعلن عن قبول استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا

إفراغ برلمان سريلانكا من المتظاهرين في 15 يوليو/تموز 2022.

وافق البرلمان السريلانكي الجمعة على استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا الذي فر إلى الخارج بعد اقتحام المتظاهرين مقر إقامته الأسبوع الماضي. وقال رئيس البرلمان إن "غوتابايا استقال بشكل قانوني" مضيفا: "قبلت الاستقالة". وكان الرئيس السريلانكي أرسل الخميس خطاب تنحيه من سنغافورة التي استقر فيها بعد أن فر في البداية إلى المالديف.

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أعلن رئيس البرلمان السريلانكي الجمعة عن قبول استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا بعد فراره إلى الخارج على إثر اقتحام متظاهرين مقر إقامته الأسبوع الماضي.

وفي السياق، قال ماهيندا يابا أبيواردانا للصحافيين إن "غوتابايا استقال بشكل قانوني". وأضاف: "قبلت الاستقالة".

وكان الرئيس السريلانكي قد أرسل الخميس خطاب استقالته من سنغافورة.

وبموجب دستور سريلانكا، سيصبح رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه الذي يطالب المحتجون أيضا برحيله، تلقائيا رئيسا بالوكالة حتى يتمكن البرلمان من انتخاب نائب ليتولى الرئاسة طوال الفترة المتبقية من ولاية راجاباكسا.

كما قال أبيواردانا للصحافيين في مقر إقامته إن المجلس التشريعي سيدعى إلى الاجتماع السبت. وأضاف "آمل أن تستكمل عملية انتخاب رئيس جديد في غضون سبعة أيام". وأكد رئيس البرلمان: "أتمنى تعاون جميع المعنيين لاستكمال المتطلبات الدستورية".

وفر الرئيس السبت من مقر إقامته الذي هاجمه متظاهرون اتهموا راجابكسا بالإدارة السيئة في وقت تمر البلاد بأخطر أزمة اقتصادية في تاريخها. وتمكن من السفر الأربعاء إلى المالديف حيث استقل طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية الخميس متوجها إلى سنغافورة.

وفي كولومبو، رأى شهود عشرات الأشخاص يغادرون الخميس مكتب رئيس الوزراء، في حين كان عناصر مسلحون من قوات الأمن يدخلون إليه. وكانت آليات مصفحة لنقل القوات تقوم بدوريات في بعض أحياء العاصمة حيث فرض حظر تجول.

فرانس24/ أ ف ب

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