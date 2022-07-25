بورما: المجلس العسكري يعدم أربعة سجناء

نفذ المجلس العسكري البورمي عقوبة الإعدام لأربعة سجناء مدانون بتهم أعمال إرهابية وحشية وغير إنسانية، من بينهم نائب سابق في حزب الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي، هي الأولى من نوعها منذ عقود على عدم تطبيقها.

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أفادت وسائل إعلام رسمية الإثنين، أن المجلس العسكري في بورما أعدم أربعة سجناء بينهم نائب سابق من حزب الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي، بعد أن كانت هذه العقوبة غير مطبقة منذ عقود.

وبحسب صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار"، أُعدِم المدانون، وبينهم ناشط مؤيد للديموقراطية، بعد اتهامهم بقيادة "أعمال إرهابية وحشية وغير إنسانية".

وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فقد اتبعت عمليات الإعدام هذه "إجراءات السجن"، من دون أن تتحَدد ظروفها أو تاريخ تنفيذها.

كما يذكر ان بورما حكمت بالإعدام على عشرات المعارضين للمجلس العسكري، منذ الانقلاب العسكري في الأول من شباط/فبراير 2021.

فمثلا في تشرين الثاني/نوفمبر، قُبض على فيو زيا ثاو، النائب السابق في "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطيّة"، حزب أونغ سان سو تشي، وحُكِم عليه بالإعدام في كانون الثاني/يناير لانتهاكه قانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إعدام الناشط الديموقراطي البارز كياو مين يو، المعروف باسم "جيمي". أما السجينان الآخران اللذان أُعدِما متهمان بقتل إمرأة اشتبها في أنها تعمل مخبِرة لدى المجلس العسكري.

فرانس24/أ ف ب

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