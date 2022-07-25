دروبادي مورمو أول رئيسة للهند من أصول قبلية

نصبت الإثنين دروبادي مورمو أول رئيسة للبلاد من أصول قبلية. وحصلت مورمو على 64 % من أصوات النواب ومن أعضاء مجالس الولايات الهندية الأسبوع الماضي لتعيينها رئيسة للبلاد. وترشحت مورمو عن الحزب القومي الهندي الذي يتزعمه ناريندرا مودي الذي رأى أن تولي مورمو الرئاسة سيكون محطة حاسمة في الهند، ولا سيما للفقراء والمهمشين والمضطهدين.

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نصبت دروبادي مورمورئيسة جديدة للهند الإثنين، لتصبح أول رئيسة لهذا البلد الآسيوي الكبير من أصول قبلية، إذ تنتمي مورمو إلى قبيلة سانتال الهندية.

حصلت مورمو على تأييد 64 % من النواب ومن أعضاء مجالس الولايات الهندية الأسبوع الماضي كرئيسة للبلاد خلال تصويت في البرلمان الهندي.

قبل مراسم التنصيب، توجهت مورمو إلى نصب بطل الاستقلال المهاتما غاندي في نيودلهي.

من هي دروبادي مورمو؟

مورمو هي سياسية هندية ترشحت رئيسة للبلاد عن الحزب القومي الهندي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

ولدت مورمو في إقليم مايورباند في ولاية أوديشا في غرب البلاد، وبدأت مسيرتها مدرّسة قبل أن تخوض غمار السياسة.

أشارت مورمو البالغة 64 عاما إلى بداياتها بعدما أقسمت اليمين الدستورية قائلة: "بدأت مسيرتي في بلدة قبلية صغيرة. في المحيط الذي ترعرعت فيه، كان الحصول على تعليم أساسي بسيط بمثابة حلم. لكن رغم وجود عقبات كثيرة، ثابرت وأصبحت أول شابة في بلدتي تدخل الجامعة".

ومورمو هي ثاني إمرأة تتولى رئاسة البلاد بعد براتيبا باتيل التي شغلت هذا المنصب مدة خمس سنوات اعتبارا من 2007. وتخلف في هذا المنصب رام ناث كوفيند ثاني رئيس ينتمي إلى جماعة داليت طبقة "المنبوذين" سابقا الأدنى في النظام الطبقي الهندوسي.

وكان فوز مورمو متوقعا نظرا إلى الثقل الذي يتمتع به الحزب الحاكم وحلفاؤه في البرلمان وفي مجالس الولايات التي تنتخب رئيس البلاد.

ورجّح محللون أن يساعد هذا الفوز مودي على توسيع قاعدته في الأوساط القبلية تحضيرا لاحتمال إعادة انتخابه في 2024.

أما رئيس الوزراء فقد نشر تغريدة الإثنين ورد فيها : "توليها الرئاسة محطة حاسمة في الهند ولا سيما للفقراء والمهمشين والمضطهدين".

وقالت مورمو إن وصولها إلى رئاسة البلاد ينبغي أن يشكل مصدر أمل لكل من أهمله النمو الاقتصادي الهندي، وأضافت "إنه لمصدر رضا كبير بالنسبة إليّ أن يجد أولئك الذين عانوا الحرمان ولم يستفيدوا من النمو والازدهار على مدى قرون، أنفسهم في".

ودور رئيس الهند بروتوكولي عموما إذ يمارس رئيس الوزراء وحكومته السلطات التنفيذية. لكن يمكن الرئيس أن يعيد مشاريع قوانين برلمانية للمراجعة والمساهمة أيضا في عملية تشكيل الحكومات.

فرانس24/أ ف ب

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