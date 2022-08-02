احتدام التوتر بين بكين وواشنطن حول زيارة محتملة لنانسي بيلوسي لتايوان

دبلوماسية

نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي مع نظيرها الماليزي أزهر عزيزان هارون في 2 آب 2022، بكوالالمبور.

الولايات المتحدة الأمريكية "ستدفع الثمن"... هكذا جددت بكين الثلاثاء تحذيراتها لواشنطن في ظل التوترات المتصاعدة بينهما بخصوص الجولة الآسيوية التي تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وزيارتها المحتملة إلى تايوان. وتعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها وتريد أن تستردها بالقوّة إن اقتضى الأمر، واعتبرت مرارا بأن زيارة بيلوسي للجزيرة ستعتبرها استفزازًا.

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وجهت الصين الثلاثاء تحذيرا مباشرا للولايات المتحدة وأعلمتها بأنها "ستدفع الثمن" في حال زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان، خلال جولتها الآسيوية.

وحذرت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا تشونيينغ خلال إحاطة إعلامية دورية إن "الجانب الأمريكي سيتحمّل المسؤولية وسيدفع الثمن في حال المساس بمصالح الصين الأمنية السيادية".

ووصلت بيلوسي الثلاثاء إلى ماليزيا، في ثاني محطة من جولتها الآسيوية حيث ستجتمع برئيس الوزراء ورئيس الغرفة الدنيا في البرلمان، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الوطنية "برناما".

وبعد سنغافورة وماليزيا، ستتوقّف بيلوسي في كوريا الجنوبية واليابان. وما زال الغموض يكتنف إمكانية زيارتها تايوان.

وامتنعت الحكومة التايوانية من جانبها عن الإدلاء بأيّ تعليق في ما يخصّ زيارة نانسي بيلوسي.

وجاء في بيان صادر عن بيلوسي "خضنا جملة واسعة من المناقشات حول سبل تحقيق أهدافنا المشتركة وضمان الأمن في منطقة المحيطين الهندي والأطلسي".

سياسية "الغموض الاستراتيجي"

وتعتبر بيكين تايوان جزءا من أراضيها التي يجب توحيدها وبالقوّة إن اقتضى الأمر ذلك. وكانت حذّرت واشنطن أكثر من مرّة من عواقب قيام بيلوسي بزيارة الجزيرة التي ستكون قمة في الاستفزاز.

وفيما تعتمد واشنطن إزاء تايوان دبلوماسية تُعرف بـ "الغموض الاستراتيجي" تقوم بالاعتراف بحكومة صينية واحدة هي تلك الموجودة في بكين، مع الاستمرار في توفير دعم حاسم لتايبيه والعزوف في الوقت عينه عن تأكيد إذا ما كانت ستدافع عسكريا أم لا عن الجزيرة في حال اجتياحها.

وللتذكير، عادة ما يأتي مسؤولون أمريكيون إلى تايوان في زيارات تبقى بعيدة عن الأضواء بهدف التأكيد على دعم الجزيرة، غير أن بيلوسي ستكون أعلى مسؤول أمريكي يزور تايوان في التاريخ الحديث، في حال قامت بهذه الزيارة.

فرانس24/أ ف ب

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