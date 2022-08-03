بيلوسي تؤكد أن واشنطن "لن تتخلى عن التزامها تجاه تايوان" وتدعم السلام في المنطقة

نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي في "تايبيه" التايوانية،3 أغسطس 2022.

ألقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي التي تزور تايوان في زيارة تثير غضب الصين، كلمة خلال لقاء مع تساي إنغ ون رئيسة تايوان في تايبيه الأربعاء. وأكدت خلالها على فخر الولايات المتحدة بصداقتها مع تايوان والتزامها تجاهها. ورغم التهديات الصينية، فإن بيلوسي أكدت أن الوفد الأمريكي يزور تايوان لدفع عملية السلام في المنطقة.

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أكدت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي في تايبيه التايوانية الأربعاء أن الولايات المتحدة "لن تتخلى عن التزامها تجاه تايوان" التي تزورها مثيرة غضب الصين.

وقالت بيلوسي: "الوفد الأمريكي جاء إلى تايوان ليقول بشكل لا لبس فيه إننا لن نتخلى عن التزامنا تجاه تايوان وإننا فخورون بصداقتنا الدائمة". وذلك خلال لقاء تحضره رئيسة الجزيرة تساي إنغ ون في العاصمة تايبيه.

كما أكدت بيلوسي أيضا خلال اجتماع مع تساي تشي-تشانغ نائب رئيس البرلمان التايواني "نأتي بدافع الصداقة إلى تايوان، والسلام للمنطقة".

من جهتها، صرحت رئيسة تايوان أن "بلادها لن تتراجع في مواجهة تهديدات عسكرية يجري تصعيدها عمدا وسنواصل تمسكنا بالدفاع عن الديمقراطية".

ووصلت بيلوسي إلى تايوان في وقت متأخر الثلاثاء في زيارة تحد لأعلى مسؤول أمريكي يتوجه إلى الجزيرة منذ زيارة سلفها نيوت غينغريتش في 1997، على وقع تهديدات من قبل الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها.

انتهاك الصين للمياه الإقليمية لتايوان

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية الأربعاء أن التدريبات العسكرية الصينية التي جاءت ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايبيه تنتهك المياه الإقليمية للجزيرة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع التايوانية أن التدريبات تشكل "محاولة لتهديد موانئنا ومدننا المهمة ولتقويض السلام والاستقرار الإقليميين من جانب واحد".

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية سون لي-فانغ في مؤتمر صحافي إن "بعض قطاعات المناورات الصينية تتداخل مع المياه الإقليمية لتايوان". وأضاف أن "ذلك عمل غير عقلاني يهدف إلى تحدي النظام الدولي".

وكانت القيادة الصينية قد أعلنت أن التدريبات ستشمل "إطلاق نار بعيد المدى بالذخيرة الحية" في مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي للصين.

فرانس24/ أ ف ب

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