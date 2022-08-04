الصين تبدأ فعليا تدريباتها العسكرية حول تايوان التي "تستعد للحرب من دون السعي إليها"

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جنود تايوانيون خلال تمارين في تايشونغ بوسط تايوان في 17 كانون الثاني/يناير 2019

بدأت الصين فعليا مناوراتها العسكرية الخميس في محيط تايوان، حسب قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية. وتأتي هذه المناورات غداة زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، في تحد لسلسلة من التحذيرات والتهديدات الصارمة المتزايدة من الصين والتي أدت إلى تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن. من جانبها، أكدت تايوان أنها "تستعد للحرب من دون السعي إليها".

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"التدريبات بدأت".. هكذا اعلنت القناة التلفزيونية الصينية الحكومية انطلاق التدريبات العسكرية حول تايوان الخميس في أكبر مناورة يتم تنظيمها على الإطلاق في محيط الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءا منها.

وتأتي هذه المناورات ردا على زيارة قامت بها قبل يوم رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان واعتبرتها بكين استفزازا خطيرا.

تايوان تتأهب للحرب

أكدت القوات المسلحة التايوانية الخميس أنها "تستعد للحرب من دون السعي إلى الحرب" لدى بدء الصين مناوراتها العسكرية في محيط الجزيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع التايوانية أن "وزارة الدفاع الوطني تؤكد أنها ستلتزم مبدأ الاستعداد للحرب من دون السعي للحرب". ودانت سلطات الجزيرة هذه التدريبات مؤكدة أنها تهدد أمن شرق آسيا.

وقال سون لي فانغ المتحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية إن "بعض مناطق المناورة الصينية تتداخل مع المياه الإقليمية لتايوان"، مدينا "العمل غير العقلاني الذي يهدف إلى تحدي" النظام الدولي.

مقذوفات أطلقها الجيش الصيني باتجاه مضيق تايوان

وذكرت الوزارة أن الجيش التايواني أطلق قذيفة مضيئة ليل الأربعاء الخميس لإبعاد طائرة مسيرة كانت تحلق فوق جزيرة كينمن التي تبعد عشرة كيلومترات فقط عن مدينة شيامن في الصين القارية. ولم يحدد نوع الطائرة المسيرة أو مصدرها.

وعلى جزيرة بينغتان الصينية الواقعة قرب مكان المناورات رصد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية الخميس عدة مقذوفات صغيرة تطلق من قرب منشآت عسكرية وتحلق في السماء مخلفة دخانا أبيض ودويا.

03:09 زيارة بيلوسي إلى تايوان زوبعة في فنجان؟ © فرانس24

فرانس24/ أ ف ب

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