إصابة نحو 22 شخصا جراء انفجار قنبلة غرب العاصمة الأفغانية كابول

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مقاتل من طالبان ينتظر الطاقم الطبي الأفغاني عند مدخل المستشفى لاستقبال ضحايا انفجار كابول في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

أفاد مسؤولون في مستشفى وشهود أن 22 شخصا على الأصل أصيبوا جراء انفجار قنبلة السبت غرب العاصمة الأفغانية كابول، حيث يتمركز عدد كبير من أفراد الطائفة الشيعية. ويتزامن الحادث مع استعدادات الاحتفال بيوم عاشوراء الذي يحيي فيه الشيعة ذكرى مقتل الحسين حفيد النبي محمد، والذي يصادف هذه السنة ليلة الأحد 7 أغسطس/آب.

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انفجرت قنبلة في العاصمة الأفغانية كابول السبت، وفق إفادات شهود ومسؤولين طبيين، ما أسفر عن إصابة نحو 22 شخصا.

ووقع الانفجار في شارع تجاري مزدحم بالجانب الغربي من المدينة حيث يجتمع عادة أفراد الطائفة الشيعية المسلمة في البلاد.

في هذا السياق، أظهرت لقطات فيديو نشرت على الإنترنت سيارات إسعاف تهرع إلى مكان الحادث القريب أيضا من محطات للحافلات.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم الذي جاء قبل احتفال عاشوراء الذي يحيي فيه الشيعة ذكرى مقتل الحسين، حفيد النبي محمد.

يذكر أن ما لا يقل عن ثمانية قتلوا، في حين أصيب 18 في كابول الجمعة جراء تفجير نفذه تنظيم "الدولة الإسلامية".

وعلى الرغم من أن تنظيم "الدولة الإسلامية" لا يسيطر على أي مناطق في أفغانستان، إلا أن له خلايا نائمة خطيرة تستهدف الأقليات الدينية في البلاد وكذلك دوريات الشرطة التابعة لطالبان.

وسبق لحركة طالبان التي سيطرت على مقاليد الحكم في أفغانستان في أغسطس/آب الماضي بعد عقدين من العمليات المسلحة أن تعهدت توفير المزيد من الحماية لمساجد الشيعة وغيرها من المنشآت التابعة لهم.

وقال سيد كاظم حجة، وهو رجل ديني شيعي في كابول إن حكومة طالبان كثفت التعزيزات الأمنية قبل يوم عاشوراء، مستدركا: "لكن يتعين أن ترفع التأهب تحسبا لأي تهديدات".

فرانس24/ رويترز

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