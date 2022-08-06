مناورات عسكرية صينية تحاكي هجوما على البر الرئيسي لتايوان

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مروحيات عسكرية صينية لدى تحليقها فوق جزيرة بيتغان الصينية التي تعد أقرب نقطة في البر الرئيسي إلى تايوان بتاريخ 4 آب/اغسطس 2022

اعتبر الجيش التايواني السبت أن الصين تحاكي هجوما على تايوان إثر رصده لطائرات وسفن "عدة" تنشط في مضيق تايوان، فيما تدعو واشنطن الصين لخفض شدة التوتر و"تهدئة اللهجة".

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في بيان قالت وزارة الدفاع التايوانية إنّ قوات تايبيه "رصدت مجموعات عدة من الطائرات والسفن الشيوعية التي تقوم بأنشطة حول مضيق تايوان، وبعضها عبَرَ الخطّ الوسط. ويُعتقد أنّها تُجري محاكاة لهجوم على جزيرة تايوان الرئيسيّة".

من جهته دعا البيت الأبيض الصين الجمعة إلى وقف المناورات العسكرية التي بدأتها منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، بهدف خفض شدة التوتر في المنطقة.

وأكد الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "يمكن للصينيين القيام بالكثير لخفض التوتر من خلال وقف مناوراتهم العسكريّة الاستفزازية وتهدئة اللهجة".

وأضاف إن الولايات المتحدة ستواصل اتصالاتها العسكرية "على أعلى مستوى" مع الصين رغم إعلان بكين تعليق اتّفاقات تعاون عديدة تشمل هذا المجال أيضا.

فرانس24/ أ ف ب

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