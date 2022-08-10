بريطانيا تستدعي سفير الصين للاحتجاج على التصعيد "العدواني" بشأن تايوان وبكين تندد

استدعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الأربعاء سفير الصين في لندن وطالبته بتقديم تبرير لتصرفات بكين تجاه تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي. وقالت تراس إن تصرفات الصين "عدوانية وتهدد السلام والاستقرار في المنطقة". وسارعت السفارة الصينية بالتنديد بما وصفته بالتصريحات البريطانية "غير المسؤولة". وأكدت على أن "تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين. لا يحق لأي دولة أجنبية، بما في ذلك المملكة المتحدة، التدخل في الشؤون الداخلية للصين".

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طالبت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الأربعاء سفير الصين لدى لندن بتقديم تبرير لتصرفات بكين تجاه تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وقالت تراس في بيان "أصدرت تعليمات للمسؤولين باستدعاء السفير الصيني لشرح تصرفات بلاده. لقد رأينا تصرفات وتصريحات عدوانية من بكين في الأشهر الأخيرة، مما يهدد السلام والاستقرار في المنطقة".

وتابعت "المملكة المتحدة تحث الصين على حل أي خلافات بالطرق السلمية، بدون التهديد أو استخدام القوة أو الإكراه".

وأجرت الصين أكبر مناوراتها على الإطلاق حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعتبرها جزءا من أراضيها بعد زيارة بيلوسي، وهي أرفع زيارة يقوم بها مسؤول أمريكي إلى الجزيرة منذ عقود.

من جانبها نددت السفارة الصينية في لندن الأربعاء بما وصفته بالتصريحات البريطانية "غير المسؤولة" بعد استدعاء السفير.

وكتبت السفارة الصينية على تويتر إن السفير "رفض وأدان بشدة الخطاب غير المسؤول من جانب المملكة المتحدة بشأن رد الصين المشروع والضروري على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان" في اجتماع مع مسؤول كبير بوزارة الخارجية البريطانية.

وأضافت أن "تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين. لا يحق لأي دولة أجنبية، بما في ذلك المملكة المتحدة، التدخل في الشؤون الداخلية للصين".

فرانس24/ رويترز

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