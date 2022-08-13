تايوان: "خالص الامتنان" للولايات المتحدة على "الإجراءات الملموسة" من أجل الأمن والسلام في المنطقة

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رئيسة تايوان تساي اينغ وين في تايبيه في 5 كانون الثاني/يناير 2019

شكرت تايوان الولايات المتحدة الأمريكية عبر بيان وزارة خارجيتها السبت وأعربت عن "خالص امتنانها" للولايات المتحدة الأمريكية و"إجراءاتها الملموسة" الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلم في مضيق تايوان والمنطقة. وأضافت إن "الترهيب العسكري والاقتصادي غير المبرر" من جانب الصين "عزز وحدة وصمود المعسكر الديمقراطي العالمي."

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في بيان السبت عبّرت وزارة الخارجية التايوانية عن "خالص امتنانها" للولايات المتحدة لاتخاذها "إجراءات ملموسة" قصد الحفاظ على الأمن والسلم في مضيق تايوان والمنطقة.

وأضاف هذا البيان إن "الترهيب العسكري والاقتصادي غير المبرر" من جانب الصين "عزز وحدة وصمود المعسكر الديمقراطي العالمي."

ويأتي بيان وزارة الخارجية التايوانية ردا على تعليقات المنسق الأمريكي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي كورت كامبل، الذي قال الجمعة إن الصين "بالغت في ردها" على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

ومن جهتها أكدت رئيسة تايوان تساي إينج وين الخميس إن تهديد الصين باستخدام القوة لم يتضاءل رغم أن التدريبات العسكرية الأكبر على الإطلاق التي تجريها بكين حول الجزيرة بعد زيارة بيلوسي الأسبوع الماضي تبدو وكأنها تتضاءل.

فرانس24/ رويترز

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