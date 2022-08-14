أستراليا: إطلاق نار في مطار العاصمة كانبيرا واعتقال المنفذ

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شهد مطار العاصمة الأسترالية كانبيرا الأحد عملية إطلاق نار تم على إثرها توقيف رجل يشتبه بأن يكون منفّذها.

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أعلنت الشرطة الأسترالية الأحد عن إخلاء المحطة الرئيسية لمطار كانبيرا بعدما كانت مسرح عملية إطلاق نار. فيما تم القبض على منفذ العملية بحسب الشرطة.

وأوضحت في بيان أنه "تم إخلاء محطة مطار كانبيرا من باب الحيطة والوضع في المطار تحت السيطرة" بدون الإشارة إلى وقوع إصابات.

وكانت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهرت شرطيا يثبت رجلا على الأرض فيما دوت صفارات الإنذار في المطار الرئيسي للعاصمة الأسترالية.

وقالت شرطة العاصمة "تم إبلاغ الشرطة... إثر ورود معلومات تفيد عن إطلاق نار في المحطة الرئيسية". وواصلت "بعد وقت قليل، تم إيقاف شخص وتمت مصادرة سلاح ناري" مشيرة إلى أن الرجل تصرف بمفرده على ما يبدو.

وظهرت آثار عدة رصاصات على واجهة المطار الزجاجية، في مشاهد بثتها شبكة "إيه بي سي" العامة الأسترالية.

فرانس24/أ ف ب

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