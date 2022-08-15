تايوان: الصين تجري مناورات "للتأهب لمعارك مسلحة متعددة القوات" تزامنا مع زيارة وفد أمريكي

في الوقت الذي يقوم فيه وفد من الكونغرس الأمريكي بزيارة إلى تايوان يتواصل التوتر بين بكين وتايبيه وواشنطن أيضا، أطلقت الصين مناورات عسكرية جديدة بالمنطقة، وقالت في بيان صادر عن "القيادة الشرقية للجيش الصيني" أن جيشها "نظم في 15 آب/أغسطس، دورية للتأهب لمعارك مسلحة متعددة القوات ومناورات قتالية في البحر والمجال الجوي حول تايوان". ويلتقي البرلمانيون الأمريكيون مع الرئيسة تساي إنغ ون لمناقشة العلاقات الأمريكية-التايوانية والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار وملفات أخرى ذات الاهتمام المشترك.

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تزامنا مع زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان، أعلنت الصين الإثنين تنظيم مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان.

وورد في بيان صادر عن القيادة الشرقية للجيش الصيني أن "جيش التحرير الشعبي الصيني نظم في 15 آب/أغسطس دورية للتأهب لمعارك مسلحة متعددة القوات ومناورات قتالية في البحر والمجال الجوي حول تايوان".

وجاءت زيارة الأحد غير المعلن عنها سابقا لوفد من خمسة برلمانيين أمريكيين، بعدما أثارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي حفيظة بكين بزيارة تايوان في وقت سابق هذا الشهر، ما دفع الصين إلى إجراء مناورات جوية وبحرية غير مسبوقة زادت المخاوف من احتمال اندلاع نزاع.

وسيناقش البرلمانيون، الذين سيلتقون مع الرئيسة تساي إنغ ون، العلاقات الأمريكية-التايوانية والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد العالمية وتغير المناخ، إلى جانب قضايا أخرى مهمة محط اهتمام مشترك، وفق بيان للمعهد الأمريكي في تايوان.

وأشادت الخارجية التايوانية بزيارة الوفد باعتبارها مؤشرا آخر إلى دفء العلاقات بين تايبيه وواشنطن.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتتعهد استعادتها ولو بالقوة. وبعد زيارة بيلوسي، أرسلت بكين على مدى أسبوع سفنا حربية وصواريخ وطائرات إلى المياه والأجواء المحيطة بالجزيرة.

فرانس24/ أ ف ب

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