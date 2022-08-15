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حركة طالبان: نحو ثلاثة عقود من الحضور في المشهد السياسي الأفغاني

02:12 صورة ملتقطة من شاشة فرانس24. © فرانس24

بعد انسحاب الاتحاد السوفياتي وسقوط نظام محمد نجيب الله المدعوم من موسكو بعدة سنوات، ظهرت حركة طالبان في 1994، وتمكنت عام 1996 من السيطرة على البلاد، وبعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة أزاحها التدخل العسكري الغربي بقيادة الولايات المتحدة عن السلطة، ولكنها تمكنت من العودة بعد عشرين عاما. يستعرض التقرير التالي الأحداث الرئيسية في أفغانستان الحديثة حتى استيلاء الحركة المتشددة على السلطة في 15 آب/أغسطس 2021.