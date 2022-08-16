الصين تفرض عقوبات على سبعة مسؤولين تايوانيين تتهمهم بدعم استقلال الجزيرة

رئيسة مجلس النواب الأمريكية خلال لقاء مع نائب رئيس مجلس النواب التايواني تساي تشي تشانغ بالعاصمة تايبيه، 3 آب/أغسطس 2022.

فرضت بكين عقوبات على سبعة مسؤولين تايوانيين تتهمهم بدعم استقلال الجزيرة عن الصين. وبين المسؤولين الذين فرضت عليهم عقوبات، هسياو بي-كيم، سفيرة تايوان الفعلية لدى واشنطن، وولنغتون كو الأمين العام لمجلس الأمن القومي في تايوان. وتأتي هذه العقوبات بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايبيه.

إعلان اقرأ المزيد

أعلنت وسائل إعلام رسمية صينية الثلاثاء، أن بكين فرضت عقوبات على سبعة مسؤولين تايوانيين لدعمهم استقلال تايوان.

وتأتي العقوبات بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان في وقت سابق من الشهر الحالي، في خطوة قالت الصين إنها أرسلت إشارة خاطئة إلى القوى المؤيدة لاستقلال الجزيرة.

وترفض تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي والمستقلة فعليا، مزاعم الصين بالسيادة عليها.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن من بين الذين عاقبهم مكتب شؤون تايوان في الصين هسياو بي-كيم، سفيرة تايوان الفعلية لدى واشنطن، وولنغتون كو الأمين العام لمجلس الأمن القومي في تايوان.

وقال متحدث باسم مكتب شؤون تايوان إن أولئك الذين عوقبوا لن يتمكنوا من زيارة الصين وهونغ كونغ وماكاو. كما لن يُسمح للشركات والمستثمرين المرتبطين بهم بالعمل في الصين.

وكانت الصين قد فرضت من قبل عقوبات على رئيس حكومة تايوان سو تسينغ-تشانغ ووزير الخارجية جوزيف وو ورئيس البرلمان يو سي-كون.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك