باكستان تعلن مقتل أكثر من ألف شخص في الفيضانات منذ يونيو وترجعها للتغير المناخي

كوارث طبيعية

طريق غمرتها المياه بعد هطول الأمطار الموسمية ما أدى إلى الفيضانات، تشارسادا، باكستان في 27 أغسطس/آب 2022.

أعلنت السلطات الباكستانية الأحد عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التي تجتاح البلاد منذ يونيو/حزيران إلى أكثر من ألف قتيل، مع مصرع 119 شخصا خلال الساعات الـ24 الأخير حسب آخر حصيلة للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث. واعتبرت باكستان أن التغير المناخي وراء الأمطار الهائلة والمدمرة وأنها تتأثر بشكل "غير عادل" بتداعيات الممارسات غير المسؤولة بيئيا في العالم.

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قتل أكثر من ألف شخص جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التي تجتاح باكستان منذ يونيو/حزيران، وفق آخر حصيلة أصدرتها الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الأحد.

وقضى 119 شخصا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 1033 قتيلا، فيما لا تزال الأمطار الغزيرة تهطل على بعض أنحاء البلد.

وطالت الفيضانات أكثر من 33 مليون شخص، أي باكستاني واحد من أصل سبعة، كما دمرت نحو مليون مسكن أو ألحقت بها اضرارا جسيمة، بحسب الحكومة. كما تسببت بإتلاف أكثر من ثمانين ألف هكتار من الأراضي الزراعية وتدمير أكثر من 3400 كلم من الطرقات وجرف 149 جسرا.

وتقول السلطات إن فيضانات هذا العام يمكن مقارنتها بفيضانات عام 2010 التي كانت الأسوأ على الإطلاق، حين قتل أكثر من ألفي شخص وحاصرت المياه نحو خُمس سكان البلاد.

واعتبرت السلطات أن سبب الأمطار الهائلة والمدمرة هو التغير المناخي، مؤكدة أن البلاد تتأثر بشكل غير عادل بتداعيات الممارسات غير المسؤولة بيئيا في أنحاء العالم.

فرانس24/ أ ف ب

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