باكستان تحتاج لمساعدات بأكثر من 10 مليارات دولار وحصيلة الفيضانات تبلغ 1136 قتيلا

كوارث طبيعية

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية ستطلق مع باكستان الثلاثاء رسميا نداء لجمع تبرعات لتمويل مساعدات طارئة للبلد الذي يواجه "فيضانات تاريخية"، في وقت ارتفعت فيه حصيلة الضحايا منذ يونيو/حزيران إلى 1136 قتيلا. وقال وزير التخطيط الباكستاني إن بلاده بحاجة لأكثر من 10 مليارات دولار لإصلاح وإعمار ما دمرته الفيضانات التي أعادت للأذهان كارثة 2010 الأسوأ في السجلات عندما قضى أكثر من ألفي شخص.

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تطلق الأمم المتحدة والحكومة الباكستانية رسميا الثلاثاء نداء للحصول على تبرعات قيمتها 160 مليون دولار لتمويل مساعدات طارئة لباكستان التي تعرضت لفيضانات تاريخية، حسبما أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الإثنين.

وأعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أنطونيو غوتيريس عن قلقه خلال مؤتمر صحافي، وقال: "سيزداد الوضع سوءا مع استمرار هطول الأمطار". وأضاف أن الأمم المتحدة "جمعت بالفعل سبعة ملايين دولار من طريق إعادة توجيه الأموال من برامج أخرى خصوصا، لتمويل الحاجات الأكثر إلحاحا"، والغذاء والمياه والمعدات الطبية والمأوى.. كما تم تخصيص ثلاثة ملايين إضافية من قبل صندوق الأمم المتحدة للاستجابة لحالات الطوارئ.

من جهته، قال وزير التخطيط الباكستاني إحسان إقبال الثلاثاء إن بلاده بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لإصلاح وإعادة بناء البنى التحتية المتضررة جراء الفيضانات المدمرة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة. وأوضح: "لحقت أضرار هائلة بالبنى التحتية وخصوصا الاتصالات والطرقات والزراعة وسبل العيش".

"أتقدم بخالص التعازي القلبية للأسر التي فقدت أحباءها في فيضانات #باكستان داعيا الله أن يتغمدهم بالرحمة والمغفرة. تؤكد @WHO دعمها لجهود الحكومة في توفير الرعاية الطبية للمتضررين وتقديم الإمدادات والخبرات اللازمة لتعزيز النظام الصحي."

- د. أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط https://t.co/iBppI8OagE — WHO Eastern Mediterranean Regional Office (EMRO) (@WHOEMRO) August 29, 2022

ويواجه الملايين في مناطق شاسعة من باكستان فيضانات ناجمة عن الأمطار الموسمية هي الأسوأ خلال عقود وأودت بـ1136 شخصا على الأقل وجرفت أعدادا لا تحصى من المنازل ودمرت محاصيل زراعية حيوية وهي تهدد بفيضان النهر الرئيسي في البلاد.

في السياق، أعلنت وزيرة التغير المناخي شيري رحمن أن ثلث مساحة البلاد "تحت الماء حاليا" ما يمثل "أزمة ذات أبعاد لا يمكن تصورها". وأضافت الوزيرة: "كل (البلد) مجرد محيط كبير، ليس هناك مكان جاف يسمح بوضع المعدات لسحب المياه".

وأفادت هيئة إدارة الكوارث الإثنين أن 1136 شخصا لقوا حتفهم منذ يونيو/حزيران عندما بدأ هطول الأمطار الموسمية، مضيفة أن 75 شخصا قضوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ولا تزال السلطات تسعى للوصول إلى قرى معزولة في الشمال الجبلي، بعدما اجتاحت مياه الأنهر التي فاضت عن ضفافها طرقا وجسورا.

وطالت أضرار الفيضانات هذا العام أكثر من 33 مليون شخص، أي واحدا من كل سبعة باكستانيين، حسبما ذكرت نفس الهيئة.

والأمطار الموسمية التي تستمر عادة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول أساسية لري المزروعات ولموارد المياه في شبه القارة الهندية لكنها تحمل سنويا كما من المآسي والدمار.

وتقارن فيضانات هذه السنة بمثيلاتها في 2010، الأسوأ في السجلات، عندما قضى أكثر من ألفي شخص. ولجأ ضحايا الفيضانات إلى مخيمات إيواء موقتة انتشرت في أنحاء البلاد، حيث لا يخفون يأسهم.

Alhamdolillah the IMF Board has approved the revival of our EFF program. We should now be getting the 7th & 8th tranche of $1.17 billion. I want to thank the Prime Minister @CMShehbaz for taking so many tough decisions and saving Pakistan from default. I congratulate the nation. — Miftah Ismail (@MiftahIsmail) August 29, 2022

هذا، وقال وزر المالية الباكستاني مفتاح إسماعيل إن مجلس مديري صندوق النقد الدولي وافق على المراجعتين السابعة والثامنة لبرنامج الدعم المالي لباكستان وهو ما سيفرج أموال قدرها 1.17 مليار دولار للبلد الذي يعاني ضائقة مالية. وكتب إسماعيل على تويتر: "مجلس مديري صندوق النقد الولي وافق على إحياء برنامجنا الائتماني. من المنتظر الآن أن نحصل على القسطين السابع والثامن وقيمتهما 1.17 مليار دولار". وقال إسماعيل إن صندوق النقد وافق على تمديد البرنامج عاما وزيادة حجم الأموال بمقدار مليار دولار.

وستتيح الأموال شريان حياة للبلد الواقع في جنوب آسيا الذي يعاني حاليا من فيضانات مدمرة وهبطت احتياطياته من النقد الأجنبي إلى مستويات تكفي الواردات لسبعة أشهر فقط ويعاني اقتصاده من عجز كبير في ميزان المعاملات الجارية وتضخم مرتفع.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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