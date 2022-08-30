وفاة الرئيس السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف عن 92 عاما

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الرئيس السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف
الرئيس السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف © أ ف ب
نص: فرانس24 تابِع

نقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤولين بأحد المستشفيات قولهم اليوم الثلاثاء، إن الزعيم السوفياتي السابق ميخائيل جورباتشوف توفي عن 92 عاما. 

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أوردت وكالة روتيرز، نقلا عن وكالات أنباء روسية، أن الرئيس السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشوف توفي عن 92 عاما.

وقال "المستشفى المركزي العيادي" التابع للرئاسة الروسية في بيان إنه "مساء اليوم (الثلاثاء) وبعد صراع طويل مع مرض خطير، توفي ميخائيل سيرغي غورباتشوف".

فرانس24/ رويترز

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