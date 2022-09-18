أفغانستان: الأمم المتحدة تجدد دعوتها طالبان لإعادة فتح مدارس الفتيات

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نساء أفغانيات يتظاهرن للمطالبة بالحق في العمل والتعليم في 13 آب/أغسطس 2022 في كابول.

طالبت الأمم المتحدة حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان مجددا باتخاذ "إجراءات عاجلة" لإعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات، معتبرة أن استمرار حرمانهن من الدراسة "أمرا مخزيا" و"لا مثيل له في العالم". وبعد استيلائها على السلطة منذ نحو عام، منعتهن طالبان من ارتياد المدارس الثانوية. وفي 23 آذار/مارس لم تدم محاولة إعادة فتح المدارس الثانوية سوى بضع ساعات، إذ عادت طالبان عن قرارها في اليوم نفسه وأعلنت مجددا إغلاقها وسط صدمة آلاف الفتيات.

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جددت الأمم المتحدة مطالباتها سلطات طالبان باتخاذ "إجراءات عاجلة" لإعادة فتح المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تغريدة على حسابه في تويتر "يصادف الأحد ذكرى عام على استبعاد الفتيات من المدارس الثانوية في أفغانستان. عام من معرفة ضائعة وفرص لن يجدنها أبدا. للفتيات مكانهن في المدرسة وعلى طالبان السماح لهن بالعودة".

Sunday marks one year since girls were banned from attending high school in Afghanistan.



A year of lost knowledge and opportunity that they will never get back.



Girls belong in school. The Taliban must let them back in. — António Guterres (@antonioguterres) September 18, 2022

"مشاكل تقنية"

وبعد استيلائها على السلطة في صيف 2021، منعت طالبان الفتيات من ارتياد المدارس الثانوية. وفي 23 آذار/مارس لم تدم محاولة إعادة فتحها سوى بضع ساعات، إذ عادت طالبان عن قرارها في اليوم نفسه وأعلنت مجددا إغلاق المدارس الثانوية وسط صدمة آلاف الفتيات اللواتي عدن إلى منازلهن باكيات.

وأعلنت طالبان حينها أن الإغلاق أتى على خلفية "مشاكل تقنية" وأن الدروس ستُستأنف مع إصدار منهج يرتكز على التعاليم الإسلامية.

وتؤكد الأمم المتحدة أن "أكثر من مليون فتاة" تتراوح أعمارهن بين 12 و18 عاما حرمن من الذهاب إلى المدارس خلال العام الماضي بعكس الفتيان الذين فُتحت مدارسهم في 18 أيلول/سبتمبر.

"ذكرى مأساوية ومخزية"

من جهته، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بالإنابة ماركوس بوتزيل في بيان الأحد "هذه ذكرى مأساوية ومخزية ويمكن تجنبها تماما". وأضاف "ليس لاستبعاد الفتيات المستمر من المدرسة الثانوية أي مبرر معقول وليس له مثيل في أي مكان في العالم. إنه يضر بشدة بجيل من الفتيات وبمستقبل أفغانستان".

أكد بوتزيل أن "الحرمان من التعليم ينتهك الحقوق الأساسية للفتيات والنساء، ويزيد من خطر التهميش والعنف والاستغلال وسوء المعاملة...".

وأضاف "تقع على عاتق طالبان مسؤولية خلق ظروف مواتية للسلام والاندماج والأمن وحقوق الإنسان والانتعاش الاقتصادي. ويبقى المجتمع الدولي على استعداد لدعم حكومة تمثل جميع السكان وتحترم حقوقهم".

وفرضت طالبان منذ عودتها إلى الحكم قيودا صارمة على الفتيات والنساء، ما أبعدهن فعليا عن الحياة العامة. وأغلق الإسلاميون المتشددون المدارس الثانوية للفتيات في معظم الولايات ومنعوا النساء من شغل العديد من الوظائف الحكومية. وأمرت الحركة الإسلامية المتشددة النساء بارتداء الحجاب في الخارج وفضلت ارتداء البرقع.

فرانس24/ أ ف ب

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