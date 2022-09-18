اليابان تدعو نحو ثلاثة ملايين من سكانها للاحتماء بمراكز الإيواء مع اقتراب الإعصار "نانمادول"

كوارث طبيعية

رجل على دراجة في ميازاكي جنوب اليابان مع اقتراب إعصار من المتوقع أن يضرب الأرخبيل الأحد 18 سبتمبر/أيلول 2022.

دعت السلطات اليابانية نحو 2,9 مليون شخص من سكان جزيرة كيوشو لإخلاء منازلهم واللجوء إلى مراكز الإيواء، مع اقتراب إعصار نانمادول "الخطير جدا" وفق تصنيف وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، التي حذرت من أن تلك المنطقة الواقعة في جنوب غرب الأرخبيل قد تواجه مخاطر "غير مسبوقة"، بسبب الرياح والأمطار وما يترتب عنها من فيضانات وانهيارات أرضية. وصباح الأحد كانت الكهرباء مقطوعة عن 25680 منزلا بالمنطقة فيما توقفت خدمات القطارات والرحلات الجوية والعبّارات.

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وضعت اليابان آلاف الأشخاص في مراكز إيواء في جنوب غرب البلاد الأحد تحسبا لوصول الإعصار "نانمادول" ما دفع السلطات لإصدار أوامر إخلاء لملايين من السكان.

وحتى الساعة، صدرت أوامر الإخلاء لقرابة 2,9 مليون شخص من سكان جزيرة كيوشو حسبما أعلنت الوكالة الحكومية لمكافحة الحرائق والكوارث. وذكر مسؤولون في كاغوشيما بأن عدد الذين نُقلوا إلى مراكز إيواء بحلول صباح الأحد قد تعدى 8500 شخص.

وتضمنت أوامر الإخلاء توصيات للسكان بضرورة الانتقال إلى ملاجئ أو أماكن قادرة على تحمل شدة الأحوال الجوية. إلا أنها ليست ملزمة في اليابان وسبق للسلطات أن واجهت صعوبات في إقناع السكان بالتوجه إلى مراكز الإيواء بالسرعة الكافية.

من جانبها، حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من أن المنطقة قد تواجه مخاطر "غير مسبوقة" من جراء الرياح والأمطار. والسبت قال رئيس وحدة توقعات الطقس في الوكالة ريوتا كورورا للصحافيين: "يتوجب توخي أقصى درجات الحذر"، محذرا من أن الإعصار المرتقب "خطير جدا". وصرح كورورا: "ستكون الرياح شديدة للغاية إلى حد أن بعض المنازل قد تنهار"، محذرا من فيضانات وانهيارات أرضية.

كما حض كورورا السكان على إخلاء منازلهم قبل اشتداد العاصفة وشدد على وجوب أخذ الاحتياطات الضرورية. وقال في هذا الشأن: "الرجاء الانتقال إلى مبان متينة قبل أن تبدأ الرياح العاتية بالهبوب، والابتعاد من النوافذ حتى داخل المباني المتينة".

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد أصدرت "تحذيرا خاصا" لمنطقة كاغوشيما في جنوب جزيرة كيوشو، وهو تحذير لا يصدر إلا عندما تتوقع الهيئة ظروفا مناخية تشهدها البلاد مرة خلال عقود.

وصباح الأحد كان التيار الكهربائي مقطوعا عن 25 ألف و680 منزلا بناحية ميازاكي في كاغوشيما، فيما توقفت خدمات القطارات والرحلات الجوية والعبّارات على أن تعود للعمل بعد انحسار العاصفة، وفق ما أعلنت هيئة المرافق المحلية والنقل. كما توقفت القطارات الفائقة السرعة عن العمل وكذلك القطارات المحلية، وأفادت شبكة "ان.اتش.كي" الإعلامية الرسمية بإلغاء 510 رحلات جوية على الأقل.

كما أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن "القسم الجنوبي من منطقة كيوشو قد يشهد رياحا عنيفة وأمواجا عاتية ومدا عاليا"، مشددة على أن شدة هذه الظواهر ستكون "غير مسبوقة"، ودعت السكان لاتخاذ "أقصى درجات الحذر".

ورغم أن مسؤولا في منطقة كاغوشيما أكد عدم ورود أي تقارير عن إصابات أو أضرار مادية، إلا أنه حذر من أن الأوضاع تشهد تدهورا. وأفاد نفس المصدر ب"اشتداد الأمطار والرياح"، وقال إن "الأمطار غزيرة إلى حد تعذر رؤية ما يحصل خارجا. كل شيء يبدو أبيض".

وعند التاسعة صباحا (00,00 ت غ) كان الإعصار على بعد 80 كيلومترا إلى جنوب شرق جزيرة ياكوشيما وهو مصحوب برياح بلغت سرعتها 252 كيلومترا في الساعة. ومن المتوقع أن يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة في كيوشو مساء الأحد، قبل أن يتحول مساره بعد ذلك نحو الشمال الشرقي ليضرب صباح الأربعاء أراضي أكبر جزيرة يابانية.

وتشهد اليابان في هذه الفترة موسم الأعاصير حيث تجتاح الأرخبيل نحو 20 عاصفة مماثلة سنويا وأمطار غزيرة تؤدي لانهيارات أرضية أو فيضانات. ففي 2019، ضرب الإعصار "هاغيبيس" البلاد بينما كانت تستضيف كأس العالم للركبي وأودى بأكثر من 100 شخص.

وفي 2021، أدى الإعصار "جيبي" إلى إغلاق مطار كانساي في أوساكا وأودى ب14 شخصا. وأسفرت الفيضانات وانزلاقات التربة عن مصرع أكثر من 200 شخص في غرب اليابان خلال الموسم السنوي الماطر سنة 2018.

ويرى العلماء بأن التغيرات المناخية تساهم في تفاقم شدة العواصف ودرجات الحرارة والجفاف والفيضانات.

فرانس24/ أ ف ب

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