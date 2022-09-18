فيديو: شركة يابانية تعرض أول دراجة طائرة تصل سرعتها إلى 100 كلم في الساعة

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تُظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 29 مارس/آذار 2022 تسويوشي شينجو، مدير "هوكايدو نيبون" ولاعب البيسبول السابق، وهو يدخل الملعب طائرا في الهواء على متن دراجة هوائية قبل بداية المباراة الافتتاحية لموسم البيسبول في اليابان.

كان لزوار معرض "ديترويت" للسيارات السبق في اكتشاف أول دراجة طائرة يخطط المصنعون اليابانيون لإطلاقها في الولايات المتحدة العام المقبل. وتعرف هذه الدراجة باسم "إكس توريزمو"، وتصنعها شركة "إيروينز تكنولوجيز" اليابانية، ويمكنها الطيران لمدة 40 دقيقة، وتصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة.

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لأول مرة في معرض "ديترويت" للسيارات، عرضت الخميس دراجة طائرة يخطط المصنعون اليابانيون لإطلاقها في الولايات المتحدة العام المقبل. وأعادت إلى أذهان البعض المركبات الطائرة السريعة التي اشتهرت في سلسلة أفلام (ستار وورز) "حرب النجوم".

وتصنع الدراجة "إكس توريزمو" الطائرة شركة "إيروينز تكنولوجيز" اليابانية ويمكنها الطيران لمدة 40 دقيقة، وتصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة.

وقال ثاد سوت، الرئيس المشارك لمعرض السيارات بعد إجراء اختبار قيادة، أو ربما اختبار تحليق "أشعر حقا وكأن عمري 15 عاما...".

Japanese startup AERWINS has developed the world's first flying bike. It's already on sale in Japan and a smaller version is slated for a U.S. release in 2023 with an estimated price tag of $777,000 pic.twitter.com/7hFc0ctplR — Reuters (@Reuters) September 16, 2022

وأضاف "أعني، إنه شيء رائع! بالطبع، هناك القليل من التخوف، لكني كنت متحمسا للغاية. انتابتني قشعريرة وشعرت وكأنني طفل صغير".

والدراجة الطائرة معروضة للبيع بالفعل في اليابان، وقال شوهي كوماتسو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إيروينز"، إن هناك خطط لبيع نسخة أصغر في الولايات المتحدة في عام 2023.

ويبلغ سعر الدراجة 777 ألف دولار، على الرغم من أن كوماتسو قال إن الشركة تأمل في خفض التكلفة إلى 50 ألفا لنموذج كهربائي أصغر بحلول عام 2025.

فرانس24/ رويترز

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