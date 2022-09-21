الحرب في أوكرانيا: نفاد تذاكر الرحلات المغادرة من روسيا عقب إعلان التعبئة الجزئية

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عرفت تذاكر الطائرات المغادرة من روسيا إقبالا غير مسبوق. واتضح في بيانات نشرتها شركات الطيران ووكالات السفر الأربعاء بأن هذه التذاكر تم حجزها بشكل شبه كامل خلال الأسبوع، خاصة بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية لاحتياطيي الجيش الروسي من أجل القتال في روسيا.

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أصبح من النادر الحصول على تذاكر السفر لمغادرة روسيا هذا الأسبوع، خاصة بعد خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أعلن فيه تعبئة جزئية لاحتياطيي الجيش الروسي قصد تعزيز خطوط الجبهات في أوكرانيا.

وأوضح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأربعاء، إن روسيا ستعمد إلى تعبئة نحو 300 ألف من احتياطيي القوات المسلّحة، بعدما حذّر الرئيس الروسي في خطاب تلفزيوني أن روسيا ستستخدم كل الوسائل العسكرية الممكنة في أوكرانيا.

من جهتها كشفت بيانات شركات الطيران ووكالات السفر عن نفاد شبه كامل للتذاكر المغادرة من روسيا. خاصة الرحلات المباشرة في اتجاه مدن الدول المجاورة، على غرار أرمينيا وجورجيا وأذربيجان وكازاخستان ليوم الأربعاء، بحسب موقع أفياسيلز الإلكتروني الرائج في روسيا.

وفي السياق، أعلنت خطوط الطيران التركية على موقعها الإلكتروني أن الرحلات المتّجهة إلى اسطنبول التي أصبحت محطة رئيسية للمسافرين من روسيا وإليها، أصبحت محجوزة بالكامل إلى غاية يوم السبت.

والرحلة المقبلة المتاحة فهي لشركة "إير صربيا" باتجاه بلغراد ومقرّرة في 26 أيلول/سبتمبر.

كما أظهرت بيانات غوغل أن البحث في روسيا عن "تذاكر" و"طائرة" ارتفع بأكثر من الضعفين الأربعاء بعد الساعة 06,00 بتوقيت غرينيتش، أي بعدما بدء بث خطاب بوتين.

فيما أظهرت بيانات "غوغل ترند"، أن مصطلح "مغادرة روسيا" كان أكثر رواجا بمئة مرة في الصباح مقارنة بالأوقات العادية.

ويذكر أن الرحلات المباشرة بين روسيا والاتحاد الأوروبي محظورة منذ إعلان الرئيس الروسي إطلاق ما يصفها الكرملين بأنها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

وقد أثار اندلاع المعارك مخاوف لدى مواطنين روس من إمكانية فرض القانون العرفي الأمر الذي أدى إلى مغادرة عشرات الآلاف منهم إلى بلدان مجاورة لروسيا.

فرانس24/ أ ف ب

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