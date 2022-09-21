روسيا: اعتقالات بالمئات في تظاهرات تندد بتعبئة جنود الاحتياط في البلاد

شرطة مكافحة الشغب تعتقل متظاهرا خلال احتجاجات ضد التعبئة في موسكو، 21 سبتمبر 2022.

ألقي القبض على أكثر من ألف شخص الأربعاء في روسيا، وذلك خلال تظاهرات في مختلف أرجاء البلاد. وخرج المتظاهرون للاحتجاج على إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن تعبئة جزئية للمدنيين من أجل الالتحاق بجبهات القتال في أوكرانيا، حسبما أعلنت منظمة غير حكومية.

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"جئت لأقول بأنني ضد الحرب والتعبئة.. لماذا يقررون مستقبلي عني؟ أنا خائفة على نفسي وعلى شقيقي". هكذا قالت طالبة روسية لوكالة الأنباء الفرنسية، والتي خرجت للاحتجاج عن قرار الرئيس الروسي تعبئة جزئية للقتال في أوكرانيا.

وتحدثت منظمة "أو في دي - إنفو" عن توقيف 1054 شخص في تظاهرات طالت 38 مدينة روسية، إثر الخطاب الذي وجهه بوتين صباح الأربعاء إلى الأمة.

وتعد هذه الاحتجاجات الأكبر منذ تلك التي أتت إثر الإعلان عن تدخل عسكري لموسكو في أوكرانيا في شباط/فبراير الماضي.

وأوضح صحافيو وكالة الأنباء الفرنسية في وسط موسكو، أن عناصر من الشرطة مزودين بمعدات مكافحة الشغب اعتقلوا 50 شخصا على الأقل في شارع تسوق رئيسي.

أما في سان بطرسبرغ، شاهد مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية، عناصرا من الشرطة يحيطون بمجموعة صغيرة من المتظاهرين ويعتقلونهم الواحد تلو الآخر، فيما كان المتظاهرون يهتفون "لا للتعبئة".

وقال المتظاهر فاسيلي فيدوروف، وهو طالب وضع شعار السلام على صدره، "الجميع خائفون، أنا أؤيد السلام ولا أريد أن أُرغم على إطلاق النار. لكن الخروج إلى الشارع الآن يقابله خطر كبير".

وقال متظاهر آخر يدعى أليكسي (60 عاما) رفض الكشف عن اسمه الكامل "جئت للمشاركة في التظاهرة، لكن يبدو أنهم اعتقلوا الجميع. هذا النظام دان نفسه ويدمر شبابه".

فيما صرخ متظاهر آخر بوجه شرطي "لماذا تخدمون بوتين، الرجل المتربع على السلطة منذ 20 عاما".

أما ألينا سكفوتسوفا (20 عاما) فقالت إنها تأمل أن يدرك الروس أخيرا طبيعة هجوم الكرملين في أوكرانيا المجاورة، مضيفة "عندما يفهمون ذلك حقيقة، سيخرجون إلى الشارع رغم الخوف".

من جهته أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأربعاء إن روسيا ستستدعي في البداية 300 ألف جندي احتياط، عقب إعلان بوتين في خطاب متلفز بأن روسيا ستستخدم كل الوسائل العسكرية الممكنة في أوكرانيا.

وفي السياق أظهرت بيانات شركات الطيران ووكالات السفر المنشورة الأربعاء أن الرحلات الجوية المغادرة من روسيا أصبحت محجوزة بشكل شبه كامل هذا الأسبوع، الأمر الذي يوحي بخروج جماعي للأشخاص غير الراغبين في المشاركة في الحرب.

فرانس24/أ ف ب

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