باكستان تحذر من تداعيات خطيرة لتفشي الملاريا في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات

أنجلينا جولي تستمع إلى نساء نازحات بعد الفيضانات التي اجتاحت باكستان. قرية إبراهيم تشانديو، دادو، باكستان في 20 سبتمبر/أيلول 2022.

حذرت السلطات الباكستانية الأربعاء من أن الملاريا آخذة في التفشي بالمناطق التي غمرتها الفيضانات الأخيرة معلنة وفاة 324 شخصا جراء أمراض سببتها المياه الراكدة على امتداد مئات الكيلومترات، كالملاريا والتهابات الجلد والعين والإسهال والتيفوئيد وحمى الدنج، وقالت إن الوضع "قد يخرج عن السيطرة" في حال عدم توفير المساعدات الضرورية. من جهتها، حذرت الممثلة الأمريكية والناشطة في المجال الإنساني أنجلينا جولي التي زارت النازحين، من أن عدم إرسال المساعدات الكافية سيودي بحياة المزيد من المتضررين.

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أعلنت باكستان الأربعاء أن حالات الإصابة بالملاريا تتفشى في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات في البلاد، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بسبب الأمراض قد بلغ 324، محذرة من أن الوضع قد يخرج عن السيطرة إن لم تصل المساعدات المطلوبة قريبا.

وبات مئات الآلاف من النازحين من جراء الفيضانات يعيشون في العراء، فيما أدت المياه الراكدة على مسافة تقدر بمئات الكيلومترات والتي قد يستغرق انحسارها من شهرين إلى ستة لانتشار حالات التهابات الجلد والعين والإسهال والملاريا والتيفوئيد وحمى الدنج.

وللوقوف على الأضرار، أجرت الممثلة الأمريكية والناشطة في مجال المساعدات الإنسانية أنجلينا جولي زيارة إلى النازحين مرفوقة بلجنة الإنقاذ الدولية في مسعى لزيادة الوعي بحجم الكارثة. وتفقدت جولي بعض أكثر المناطق تضررا في إقليم السند الجنوبي.

وقالت النجمة الأمريكية: "شاهدت الأرواح التي تم إنقاذها"، وحذرت من أن عدم توفر المساعدات الكافية سيودي بحياة الآخرين، وقالت ههنا: "لن يكونوا هنا في الأسابيع القليلة المقبلة".

كما أكدت السلطات وموظفو الإغاثة الحاجة الماسة لمزيد من المساعدات لفائدة الأسر النازحة المهددة من أسراب البعوض وغيرها من المخاطر مثل لدغات الثعابين وعضات الكلاب. وهؤلاء في حاجة ماسة إلى الإمدادات الغذائية والمأوى والمساعدات الطبية والأدوية، ويشكو الكثير من عدم وصول تلك المساعدات إليهم رغم جهود الحكومة ومنظمات الإغاثة المحلية والأجنبية.

وقد أعلنت فرنسا عن استضافة مؤتمر دولي قبل نهاية 2022 حول إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الفيضانات في باكستان. وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع ثنائي بين رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفق بيان صادر عن الخارجية الباكستانية.

لكن وفي ظل ضعف النظام الصحي في باكستان ونقص الدعم، شكت الأسر النازحة من أنها أصبحت مضطرة لاستخدام مياه غير صالحة في الشرب والطهي. وقالت حكومة إقليم السند الأربعاء إن المرافق الصحية المؤقتة والخيام المتنقلة في المناطق التي غمرتها الفيضانات عالجت أكثر من 78 ألف مريض في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأكثر من مليوني شخص منذ الأول من يوليو/تموز، توفي ستة منهم.

بدورها، حذرت الأمم المتحدة من أن حالات الملاريا والتيفوئيد والإسهال تنتشر بسرعة كبيرة، مضيفة أنه تم تسجيل 44 ألف حالة إصابة بالملاريا هذا الأسبوع في المناطق الجنوبية.

كما قالت وزارة المالية الباكستانية إنها وافقت على منح وكالة مكافحة الكوارث 10 ملايين روبية (42 مليون دولار) لاستخدامها في شراء إمدادات غذائية وغيرها من الإمدادات الضرورية.

فرانس24/ رويترز

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