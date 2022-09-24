اليابان: قتيل على الأقل إثر إعصار ضرب وسط البلاد

كوارث طبيعية

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الإعصار "تالاس" يقترب من شرق اليابان السبت ويتسبب في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وسط البلاد، مخلفا انزلاقات في تربة لقي على إثرها شخص مصرعه، وفق وكالة كيودو للأنباء.

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أفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السبت إن إعصارا اجتاح البلاد، شهدت على إثره بعض أجزاء المنطقة الواقعة جنوب غربي العاصمة طوكيو أمطارا وصل منسوبها إلى 200 مليمتر خلال 24 ساعة إلى غاية صباح السبت.

وأفادت شركة تشوبو إلكتريك باور جريد إن الإعصار تسبب في قطع الكهرباء عن نحو 120 ألف منزل، إلى جانب تعليق بعض خدمات القطارات السريعة.

وقالت وكالة كيودو للأنباء إن رجلا في الأربعينات من عمره لقي حتفه بسبب انزلاقات التربة وتم العثور على رجل في الـ 29 من عمره ميتا بعد أن سقطت سيارته في خزان. وتحقق الشرطة فيما إذا كان موته بسبب الإعصار.

وفي هاماماتسو بمنطقة شيزيوكا حدث انزلاق أرضي آخر ، أصيب خلاله ثلاثة أشخاص بينهم طفل في التاسعة من عمره بجروح طفيفة، بحسب شبكة "إن إتش كي" العامة للبث.

ولم تؤكد الشرطة التقارير بعد.

هذا وقد أودى الإعصار "نانمادول" الأسبوع الماضي، بحياة أربعة أشخاص وتسبب في إصابة 151 آخرين عندما ضرب جنوب غرب اليابان.

وتشهد اليابان حاليا موسم الأعاصير السنوي وتتعرّض لنحو 20 عاصفة من هذا النوع كل عام عادة ما ترافقها أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات أو انزلاقات أرضية.

للعلم، يؤكد العلماء إن تغير المناخ يؤدي إلى ارتفاع شدة العواصف ودرجات الحرارة والفيضانات والجفاف.

فرانس24/ رويترز/أ ف ب

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