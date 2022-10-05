سول وواشنطن تطلقان صواريخ ردا على تجربة بيونغ يانغ "المتهورة"

اطلاق صاروخ أرض-أرض في البحر قبالة الساحل الشرقي بحسب هذه الصورة التي نشرتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية ، 5 أكتوبر 2022.

أطلقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أربعة صواريخ أرض-أرض باتجاه بحر الشرق (بحر اليابان)، رداً على إطلاق كوريا الشمالية صباح الثلاثاء صاروخاً بالستياً حلق فوق اليابان في سابقة منذ خمس سنوات.

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أعلنت سول، الأربعاء، أنها وواشنطن أطلقتا وابلا من الصواريخ في البحر ردا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا فوق اليابان، بينما قوبل اختبار بيونغ يانغ الأطول مدى حتى الآن باستنكار دولي.

وأطلقت كوريا الشمالية المسلحة نوويا، صاروخا باليستيا متوسط ​​المدى لمسافة أبعد من أي وقت مضى، الثلاثاء، إذ حلق فوق اليابان لأول مرة منذ 5 سنوات ودفع السلطات هناك لأمر السكان بالاحتماء.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، الأربعاء، إن القوات الكورية الجنوبية والأمريكية أجرت تدريبات صاروخية خاصة بها.

وجاء في بيان أن كل جانب أطلق زوجا من صواريخ "أتاكمز" الباليستية القصيرة المدى، الأمريكية الصنع.

وأكد الجيش على نحو منفصل أن صاروخ هيونمو-2 الكوري الجنوبي سقط بعد قليل من إطلاقه وتحطم، لكنه لم يتسبب في وقوع إصابات.

الاستعداد للتفاوض

وفي واشنطن، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إنّ هذه التدريبات تهدف إلى "التأكد من أنّ قدراتنا العسكرية على أهبّة الاستعداد للرد على استفزازات الشمال إذا تطلب الأمر ذلك".

وأضاف "لا ينبغي أن يصل الأمر إلى ذاك الحد. لقد أوضحنا لكيم جونغ-أون أننا على استعداد للجلوس إلى طاولة المفاوضات من دون شروط مسبقة. نريد أن نرى شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية".

وأعرب كيربي عن أسفه لأن الزعيم الكوري الشمالي "لم يظهر ميلاً للتحرك في هذا الاتجاه - وبصراحة تامة إنه يتحرك في الاتجاه المعاكس من خلال الاستمرار في إجراء هذه التجارب الصاروخية التي تشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي".

استنكار دولي

وندد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بتجربة كوريا الشمالية "بأشد العبارات"، ووصفها الاتحاد الأوروبي بأنها "متهورة واستفزازية ومتعمدة".

وشجب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عملية الإطلاق وقال إنها تنتهك قرارات مجلس الأمن.

وطلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع بشأن كوريا الشمالية الأربعاء لكن دبلوماسيين قالوا إن الصين وروسيا تعارضان إجراء مناقشة عامة بشأن القضية في المجلس المكون من 15 عضوا.

وتعود آخر مرة حلّق فيها صاروخ كوري شمالي فوق اليابان إلى 2017 في ذروة مرحلة "النار والغضب" التي تقاذف خلالها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون مع الرئيس الأمريكي في حينه دونالد ترامب شتائم من العيار الثقيل.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

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