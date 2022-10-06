تايلاند: مسلح يطلق النار داخل حضانة ويقتل 32 شخصا بينهم 23 طفلا ثم يقتل عائلته وينتحر

سيارة شرطة في تايلاند يوم 14 سبتمبر 2022.

نفذ رجل يبلغ من العمر 34 عاما عملية إطلاق نار استهدفت حضانة أطفال في شمال شرق تايلاند الخميس، ما أسفر عن مقتل 32 شخصا بينهم 23 طفلا، ثم عاد إلى منزله وقتل عائلته وانتحر، وفق ما أعلنت الشرطة. وتتراوح أعمار الأطفال الذين قتلوا بين عامين وثلاثة أعوام.

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قام رجل تايلاندي بقتل عائلته ثم انتحر بعدما هاجم 32 شخصا بينهم 23 طفلا بمسدس وسكين في حضانة أطفال في شمال شرق تايلاند الخميس، حسبما قال كولونيل بالشرطة في مقاطعة نونغ بوا لام فو.

ووفق الكولونيل جاكابات فيجيترايثايا فإن الشرطي السابق بانيا خمراب البالغ من العمر 34 عاما عاد إلى منزله وقتل زوجته وطفله بعد الهجوم.

وذكر تقرير سابق للشرطة أن عدد القتلى 30 بينهم 23 طفلًا تتراوح أعمارهم بين عامين وثلاثة أعوام.

ونفذ الهجوم عند الساعة 12,30 (06,30 بتوقيت غرينتش) في حضانة، قبل أن يفرّ منفذ الهجوم بالسيارة ويصطدم ببعض المارة، بحسب جاكابات فيجيترايثايا.

وكانت عملية إطلاق نار نفذها ضابط بالجيش تشاجر مع رئيسه في شباط/فبراير 2020 في مركز تجاري في ناخون راتشاسيما، وتسبب بمقتل 29 شخصًا.

فرانس24/ أ ف ب

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