كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا آخر بعد اجتماع لمجلس الأمن الدولي

سفير اليابان لدى الأمم المتحدة كيميهيرو إيشيكاني ، إلى اليسار ، يتحدث مع أحد مساعديه، خلال اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة تجربة صاروخ بالستي أجرته كوريا الشمالية، الأربعاء 5 أكتوبر 2022 في مقر الأمم المتحدة، نيويورك.

بينما كان مجلس الأمن الدولي يجتمع للتباحث بشأن اختبارات صاروخية أجرتها كوريا الشمالية الثلاثاء، أطلقت بيونغ يانغ فجر الخميس صاروخا بالستيا قصير المدى باتجاه ساحلها الشرقي عبَر الأراضي اليابانية. وبررت بيونغ يانغ التجارب التي أجرتها في الآونة الأخيرة بأنها "إجراء مضادّ" للمناورات العسكرية المشتركة بين الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي.

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أطلقت كوريا الشمالية فجر الخميس، صاروخاً بالستياً باتجاه البحر، في وقت يجتمع فيه مجلس الأمن الدولي في نيويورك للبحث في إطلاق بيونغ يانغ قبل يومين صاروخاً بالستياً متوسط المدى حلّق فوق اليابان وسقط في المحيط الهادئ.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن هيئة أركان الجيش في سيول قولها، إن الشمال "أطلق صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان.

ويأتي إطلاق هذا الصاروخ بعد يومين فقط من إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا متوسط المدى حلق، فوق اليابان قبل أن يسقط في المحيط الهادئ. ودفعت هذه التجربة طوكيو إلى تفعيل نظام الإنذار والطلب من سكان بعض المناطق الاحتماء.

وردّاً على هذا الصاروخ البالستي المتوسّط المدى، أطلق الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي صباح الأربعاء 4 صواريخ أرض-أرض بالستية قصيرة المدى على أهداف وهمية في البحر.

كما أعلن الجيش الكوري الجنوبي الأربعاء أن حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغن" التي تعمل بالطاقة النووية ستعود إلى المنطقة بعد أن شاركت في تدريبات مشتركة مع البحرية الكورية الجنوبية في الشهر الماضي.

وأعلنت بيونغ يانغ الخميس أن التجارب التي أجرتها في الآونة الأخيرة على إطلاق صواريخ بالستية هي "إجراء مضادّ" للمناورات العسكرية المشتركة بين الجيشين الأمريكي والكوري الجنوبي.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان إنّ هذه التجارب الصاروخية "هي الإجراء المناسب من جانب الجيش الشعبي الكوري ضدّ المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتّحدة والتي تتسبب بتصعيد التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية".

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء بالتجربة الصاروخية الكورية الشمالية، معتبراً إياها "تصعيداً واضحاً"، في حين أدانها "بأشدّ العبارات" كلّ من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

ودانت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية دعوة الولايات المتحدة وحلفائها مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة حول تجربتها الصاروخية.

فرانس24/أ ف ب/ رويترز

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