رئيسة تايوان تؤكد ألا تراجع ولا مساومة عن الديمقراطية

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حذرت رئيسة تايوان الاثنين تساي إنغ وين بمناسبة العيد الوطني لبلادها بأنه لا مساومة على نمط حياتها الديمقراطي، وذلك في رسالة موجهة إلى الصين. وقالت الرئيسة التايوانية إن عليهم اليوم "الدفاع عن سيادتهم الوطنية ونمط حياتهم الحر والديمقراطي". ويأتي تصريح تساي إنغ في ظل مخاوف من أن تشهد تايوان مصيرا مماثلا للاجتياح الروسي لأوكرنيا.

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أعلنت رئيسة تايوان تساي إنغ وين في تحذير لبكين الاثنين أن الجزيرة لن تتخلى عن نمط حياتها الديمقراطي، وذلك بمناسبة اليوم الوطني في تايوان.

وقالت الرئيسة "الإجماع الأوسع داخل الشعب التايواني وبين مختلف أحزابنا السياسية هو أن علينا الدفاع عن سيادتنا الوطنية ونمط حياتنا الحر والديمقراطي" مشددة على أنه "حول هذه النقطة، لن نترك مجالا للمساومة".

وقارنت تساي إنغ وين في خطابها بين وضع تايوان والغزو الروسي لأوكرانيا الذي حرك المخاوف في الجزيرة من اجتياح صيني مماثل، فشبهت النزاع في أوكرانيا بهدف بكين المعلن بالسيطرة مستقبلا على تايوان.

وقالت "لا يمكننا إطلاقا تجاهل المخاطر التي تثيرها عمليات التوسع العسكري هذه على النظام العالمي الحر والديمقراطي، هذه التطورات على ترابط وثيق مع تايوان".

وتعتبر بكين الجزيرة جزءا لا يتجزأ من أراضيها وتتوعد باستعادتها مستقبلا ولو بالقوة.

فرانس24/ أ ف ب

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