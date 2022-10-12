بورما: حكم جديد بالسجن على الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي

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أصدرت السلطات العسكرية في بورما حكما جديدا بالسجن، لمدة ست سنوات إضافية، على الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي التي أطاح بها انقلاب عسكري في شباط/فبراير 2021، وذلك في قضيتي فساد. ومازالت سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام في 1991 شخصية تحظى بشعبية كبيرة في بورما، وتخضع لمحاكمة طويلة يدينها المجتمع الدولي معتبرا أنها سياسية.

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قضت محكمة في بورما بسجن الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي التي أطاح بها انقلاب عسكري في شباط/فبراير 2021، لمدة ست سنوات إضافية في قضيتي فساد.

وقال مصدر قريب من الملف لوكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء إنه حكم على سو تشي "بالسجن ثلاث سنوات في كل من قضيتي فساد" اتُهمت فيهما بتلقي رشاوى من رجل أعمال.

وسو تشي (77 عاما) حائزة جائزة نوبل للسلام في 1991 معتقلة في حبس انفرادي في سجن في العاصمة البورمية نايبيداو. وتخضع لمحاكمة طويلة يدينها المجتمع الدولي معتبرا أنها سياسية.

وقد صدرت بحقها أحكام بالسجن لمدة 20 عاما لأسباب مختلفة بينها التزوير الانتخابي والفساد.

ومازلت سو تشي شخصية تحظى بشعبية كبيرة في بورما.

ويقول معارضو الجيش إن التهم الموجهة إليها تهدف إلى منعها من العودة للحياة السياسية، أو محاولة تحدي قبضة الجيش على السلطة منذ انقلاب العام الماضي.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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