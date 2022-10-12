كوريا الشمالية تختبر إطلاق صواريخ كروز بعيدة المدى

إطلاق صاروخ في مكان غير معروف في كوريا الشمالية 10 أكتوبر 2022.

في تجربة هي الأحدث ضمن سلسلة اختبارات صاروخية استعرضت فيها قدراتها التكتيكية النووية أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت الأربعاء، صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى بإشراف الزعيم كيم جونغ أون الذي أعرب عن "رضاه البالغ" على هذه التجربة.

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قاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قاد تجربة إطلاق صاروخين استراتيجيين طويلي المدى من طراز كروز، الأربعاء.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، بأن كيم جونغ أون قال إن هذه التجربة بمثابة تحذير واضح آخر لـ "أعداء" بلاده.

وحلق الصاروخان فوق البحر لمسافة ألفي كيلومتر في تجربة تعد الأحدث ضمن سلسلة اختبارات صاروخية ترمي من خلالها بيونغ يانغ لاستعراض قدراتها التكتيكية النووية.

وأعرب الزعيم كيم جونغ أون عن "رضاه البالغ" على هذه التجربة التي أشرف عليها شخصياً من مكان إطلاق الصاروخين.

وقال كيم جونغ "يجب مواصلة توسيع المجال العملياتي للقوات المسلحة الاستراتيجية النووية لردع أي أزمة عسكرية وأزمة حرب في أي وقت بحزم وأخذ زمام المبادرة فيه بالكامل ".

ووفقا للوكالة فإن هذه التجربة "تهدف إلى زيادة تعزيز الكفاءة القتالية وقدرة (صواريخها) ... لتشغيل القنابل النووية التكتيكية وإعادة تأكيد موثوقية وسلامة نظام التطبيق التشغيلي الشامل".

فرانس24/أ ف ب/ رويترز

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