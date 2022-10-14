أستراليا: فياضانات وسيول تغمر شوارع المدن وتجبر السلطات على إجلاء الآلاف جنوب شرق البلاد

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رجل يعبر أحد الشوارع الغارقة في مياه الفيضانات في ضواحي سيدني على متن قارب كاياك مع طفل، في 4 تموز/يوليو 2022.

حثت السلطات الأسترالية الجمعة، آلاف الأشخاص جنوب شرق البلاد، بعضهم في غرب ملبورن، على مغادرة منازلهم بعد يومين من هطول أمطار متواصلة تسببت في فيضان مياه الأنهار، وحدوث سيول عارمة غمرت شوارع وبيوت المناطق المتضررة. ويتوقع مسؤولون أن تنحسر الأمطار الغزيرة مساء الجمعة، إلاّ أن الفيضانات قد تستمر إلى غاية مطلع الأسبوع.

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دعت السلطات الأسترالية آلاف المواطنين إلى إخلاء منازلهم جنوب شرق البلاد، بعدما تسببت أمطار غزيرة تهاطلت منذ يومين، وتسببت في سيول وفيضانات كبيرة.

ووفق مسؤولين، فقد تعرضت أجزاء كبيرة من ولاية فيكتوريا وجنوب نيو ساوث ويلز والمناطق الشمالية من جزيرة تسمانيا إلى ظروف مناخية قاسية، واستقبل بعضها منذ مساء يوم الأربعاء كميات أمطار عادة ما تسقط في أكثر من شهر.

من جانبه، قال دين نارامور خبير الأرصاد لتلفزيون (إيه.بي.سي) "أدى هذا إلى فيضانات عارمة وواسعة النطاق.. مع تعرض بعض الأنهار لفيضانات قياسية، وسيستمر هذا مع التحرك باتجاه المصب وسيزداد الأمر سوءا".

من جهتها، أظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يمشون في مياه تصل إلى مستوى الركبة مع حيواناتهم الأليفة، بينما جرى إنقاذ بعضهم وإجلائهم على متن قوارب.

وقد وصل العديد من الأنهار في فيكتوريا، بما في ذلك ماريبيرنونج غرب ملبورن وجولبورن شمالا، إلى مستويات مرتفعة جدا، أدت إلى فيضانات شديدة واستلزمت إجلاء السكان ليلا.

أما في تسمانيا، فاشتدت أزمة الفيضانات لتتم عمليات الإجلاء خلال الليل، بينما أمضى مئات السكان جنوب نيو ساوث ويلز الليل في مراكز للإيواء.

وبحسب مسؤولين، من المتوقع أن تنحسر الأمطار الغزيرة مساء الجمعة، غير أن الفيضانات قد تتواصل إلى غاية مطلع الأسبوع.

هذا وكانت ضربت فيضانات مدمرة الساحل الشرقي لأستراليا بشكل متكرر منذ أوائل العام الماضي.

فرانس24/رويترز

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