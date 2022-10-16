المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني: شي جينبينغ يؤكد أن بلاده لن تتخلى عن حق استخدام القوة بشأن تايوان

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الرئيس الصيني شي جينبينغ لدى افتتاح أ‘مال المؤتمر الـ 20 للحزب الشيوعي. 16 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

افتتح الرئيس شي جينبينغ الأحد أعمال المؤتمر الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين بخطاب قوي قال فيه إن بلاده لن تتخلى عن حق استخدام القوة بشأن تايوان. ومن المقرر أن يمنح المؤتمر شي جينبينغ ولاية ثالثة لخمس سنوات أخرى على رأس السلطة.

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انطلقت أعمال المؤتمر الـ 20 للحزب الشيوعي الصيني الأحد في بكين، والذي سيمنح الرئيس شي جينبينغ ولاية ثالثة لخمس سنوات أخرى على رأس السلطة.

وفي قاعة الشعب الكبرى في بكين، صعد شي إلى المنصة وسط تصفيق مدو من آلاف المندوبين الذين تم اختيارهم بعناية لحضور المؤتمر الذي يعقد مرة كل خمس سنوات.

وقال الرئيس الصيني إن حل قضية تايوان يعود إلى الشعب الصيني وإن بكين لن تتخلى عن حق استخدام القوة. وأضاف إن الصين ستسرع في بناء جيش على مستوى عالمي وتعزز قدرتها على بناء قدرة ردع استراتيجية، مؤكدا أنه يجب أن تلتزم الصين بقيادة الحزب المطلقة للجيش.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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