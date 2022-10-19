بيونغ يانغ تطلق 250 قذيفة مدفعية لإرسال "تحذير شديد" لسول

يشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على إطلاق صاروخ في مكان غير معروف في كوريا الشمالية، 9 تشرين الأول أكتوبر 2022

في رسالة وصفتها بالتحذيرية أطلقت كوريا الشمالية الثلاثاء مئتين وخمسين قذيفة مدفعية قبالة ساحل كوريا الجنوبية الشرقي والغربي وذلك بعد أن بدأت سول الإثنين تدريباتها العسكرية السنوية (هوجوك) التي تهدف إلى زيادة قدراتها في مجال التصدي لتهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

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أطلقت كوريا الشمالية قذائف مدفعية قبالة ساحلها الشرقي والغربي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وذلك عقب بدء سول تدريبات دفاعية سنوية تهدف لزيادة قدرتها على مواجهة تهديدات بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي في بيان، الثلاثاء، إن كوريا الشمالية أطلقت نحو 100 قذيفة في البحر قبالة ساحلها الغربي في حوالي الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي و150 قذيفة أخرى قبالة ساحلها الشرقي.

وردت بيونغ يانغ في وقت لاحق قائلة إن إطلاق القذائف يهدف لإرسال "تحذير شديد" إلى سول ردا على إطلاقها عشرات من قذائف المدفعية يوم الثلاثاء.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري إن "مناورات الحرب على الشمال تجري بطريقة محمومة".

وأضافت بحسب بيان بثته وكالة الأنباء المركزية الكورية "من أجل إرسال تحذير شديد مجددا، تم التأكد من إطلاق وحدات الجيش الشعبي الكوري على الجبهتين الشرقية والغربية نيرانا تهديدية تحذيرية باتجاه البحرين الشرقي والغربي مساء 18 تشرين الأول/ أكتوبر، كإجراء عسكري مضاد قوي".

وتابعت "على الأعداء التوقف فورا عن الاستفزازات المتهورة والتحريضية التي تصعد التوتر العسكري في منطقة الجبهة".

وبدأت قوات كوريا الجنوبية الإثنين تدريبات (هوجوك) العسكرية، ومن المقرر أن تنتهي يوم السبت.وهي الأحدث في سلسلة مناورات عسكرية أجرتها سول في الأسابيع الماضية ومن بينها أنشطة مع الولايات المتحدة واليابان.

فرانس24/رويترز

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