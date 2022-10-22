ريبورتاج: الرئيس الصيني يعد الشباب بـ"آفاق واعدة" والبطالة تحاصر 20 بالمئة منهم

02:08 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24.

يعاني حوالي 20 بالمئة من الشباب الذين تقل أعمارهم عن الرابعة والعشرين سنة في الصين من أزمة البطالة، رغم تشجيع الرئيس شي جينبينغ للشباب على المشاركة في تطوير اقتصاد البلاد، وتأكيده على آفاق غير مسبوقة أمامهم لتحقيق أحلامهم. لكن هذه التصريحات لم تقنع الكثيرين فيما انتشرت حملة "البقاء في السرير" المنددة بالأوضاع الصعبة على منصات التواصل الاجتماعي. وفي ظل يأسهم، يلجأ الكثير من الشباب الصيني إلى ممارسة أي مهن متوفرة لتغطية تكاليف المعيشة، وسط تباطؤ اقتصادي ملحوظ مع تسجيل البلاد أضعف نسب نمو منذ 40 عاما على الأقل. تقرير: لو كيزييلا، أنتوان موريل، يان شين وشيرين منيب