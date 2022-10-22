الصين: شي جينبينغ يدعو في اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم "لجرأة الكفاح لتحقيق النصر"

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أسدل الستار السبت على أشغال مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني، وفق ما أعلنه الرئيس شي جينبينغ، الذي دعا المندوبين إلى "جرأة الكفاح من أجل تحقيق النصر". ويشارك في هذا المؤتمر حوالى 2300 مندوب اختارتهم سلطات الحزب، بهدف تغيير فريق قيادته ورسم التوجهات المستقبلية للبلاد.

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احتتمت أشغال المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، التي استمرت سبعة أيام، وفق ما أعلنه الرئيس شي جينبينغ السبت، والذي أكد أمام المؤتمر على ضرورة امتلاك "جرأة الكفاح من أجل تحقيق النصر".

ودعا شي في ختام المؤتمر الذي عقد خلاله اجتماعات مغلقة مع كبار المسؤولين في بكين، متوجها إلى المندوبين في قاعة الشعب إلى أن يكون لديهم "جرأة النضال وجرأة الفوز". وقال "اعملوا بجد وكونوا عازمين على المضي قدما".

ويشارك في المؤتمر حوالى 2300 مندوب اختارتهم سلطات الحزب في بكين منذ الأسبوع الماضي، بهدف تغيير فريق قيادة الحزب وبالتالي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ورسم التوجهات المستقبلية للبلاد.

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وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن تشكيل اللجنة المركزية الجديدة تعد "برلمانا" داخليا للحزب، لكنها لم تكشف عن للائحة التي تضم حوالى مئتي عضو.

وتحدث صحافية وكالة الأنباء الفرنسية عن حادثة غير عادية في اجتماع أعد بدقة، عندما تم اصطحاب الرئيس السابق هو جينتاو إلى خارج قاعة المؤتمر.

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وكان من الواضح أن الرجل البالغ من العمر 79 عاما وتولى قيادة الصين من 2003 إلى 2013 خضع لضغوط موظفين للنهوض من مقعده بجوار شي جينبينغ، وتتم مرافقته إلى الخارج رغما عنه كما كان واضحا. ولم يتم توضيح تفاصيل الحادثة التي لم تأت وسائل الإعلام الحكومية على ذكرها.

فرانس24/ أ ف ب

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