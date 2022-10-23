الصين: شي جينبينغ يفوز بولاية ثالثة "تاريخية" على رأس الحزب الشيوعي والجيش

الرئيس الصيني شي جينبينغ عقب المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني. قاعة الشعب الكبرى، بكين في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

جدد الحزب الشيوعي الصيني الثقة في الرئيس شي جينبينغ الأحد كأمين عام للحزب لخمس سنوات إضافية كما تم تعيينه على رأس القوات المسلحة الصينية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، في ختام مؤتمر مكنه من تعزيز سلطاته. وتضع هذه الولاية الثالثة التاريخية للزعيم الصيني حدا لثلاثة عقود من التناوب على السلطة. وبعد فوزه، عين شي حلفاءه في اللجنة الدائمة التي تمسك بزمام السلطة الفعلية في الصين.

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فاز الرئيس الصيني شي جينبينغ الأحد بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية، في ختام مؤتمر مكنه من تعزيز سلطاته.

وجددت ولاية شي كأمين عام للحزب لخمس سنوات إثر عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة ما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس/آذار 2023.

ووعد شي جينبينغ الأحد بـ"العمل بجد" بعد فوزه ضامنا بذلك بقاءه على رأس البلد. وقال شي للصحافيين في قصر الشعب في بكين: "أود أن أشكر بصدق الحزب بكامله للثقة التي أبداها لي" متعهدا بـ"العمل بجد لإنجاز مهامنا".

وصرح شي جينبينغ: "العالم بحاجة إلى الصين". وقال أيضا: "لا يمكن للصين أن تتطور بدون العالم، والعالم أيضا بحاجة إلى الصين"، مضيفا: "بعد أكثر من أربعين عاما من الجهود الحثيثة من أجل الإصلاح والانفتاح، حققنا معجزتين: تنمية اقتصادية سريعة واستقرار اجتماعي بعيد الأمد".

وتم تعيين شي مجددا الأحد على رأس القوات المسلحة الصينية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، بعد فوزه بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن شي "عين كذلك رئيسا للجنة العسكرية المركزية".

وصباح الأحد عقدت اللجنة الجديدة المؤلفة من 205 أعضاء بينهم 11 امرأة فقط الاجتماع الأول لها، لتعيين الأعضاء الـ25 في المكتب السياسي وهو هيئة القرار في الحزب الشيوعي، فضلا عن تعيين أعضاء لجنته الدائمة. وهذه الهيئة ذات النفوذ الواسع المؤلفة راهنا من سبعة أعضاء تمسك بزمام السلطة فعليا في البلاد.

كما عين الرئيس الصيني الأحد حلفاء له بين الأعضاء السبعة في اللجنة الدائمة التي تمسك بزمام السلطة الفعلية في الصين. ومن الأعضاء الجدد في اللجنة الدائمة لي كيانغ رئيس الحزب في شنغهاي، ودينغ شويشيانغ رئيس مكتب شي جينبينغ، ولي شي رئيس حزب مقاطعة غوانغدونغ (جنوب)، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي من قصر الشعب في بكين.

ولا يضم المكتب السياسي، هيئة القرار في الحزب الشيوعي الصيني، أي امرأة في صفوفه لأول مرة منذ 25 عاما، وفق ما أظهرت تشكيلته الجديدة التي أعلنت الأحد. وتقاعدت سان شونلان، المرأة الوحيدة التي كانت بين الأعضاء الـ25 في المكتب السياسي السابق، ولم تعين أي امرأة بين الأعضاء الجدد.

وبعد أسبوع من المداولات خلف أبواب مغلقة اختتم المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني السبت بتعديل كبير في لجنته المركزية وهي بمثابة برلمان داخلي للحزب. واستنادا إلى تقديرات وكالة فرانس برس تم تجديد أعضاء اللجنة المركزية الجديدة بنسبة 65 بالمئة مقارنة بتشكيلة 2017.

وسبق أن توقع محللون أن تؤكد تشكيلة اللجنة الدائمة الجديدة التي تكون في شكل عام موضوع مفاوضات صعبة خلف الكواليس خلال المؤتمر، سيطرة شي جينبينغ. ورأى نيل توماس المحلل في مكتب "أوراسيا غروب" أن "هذه الولاية الثالثة ستضع حدا لثلاثة عقود من التناوب على السلطة" في الصين ولو بشكل مضبوط.

فرانس24/ أ ف ب

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