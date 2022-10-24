الكوريتان تتبادلان الطلقات والقذائف التحذيرية قرب الحدود البحرية

صورة نشرتها حكومة بيونغ يانغ تظهر صاروخا بالستيا أطلق من غواصة في 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2021

بادلت كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية الإثنين طلقات وقذائف تحذيرية قرب الحدود البحرية بينهما. وأطلقت سول عيارات تحذيرية بعد اشتباهها بتوغل سفينة كورية شمالية. في المقابل أطلقت بيونغ يانغ 10 قذائف مدفعية قبالة ساحلها الغربي ردا على طلقات لكوريا الجنوبية.

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أطلقت سفينة حربية كورية جنوبية عيارات تحذيرية باتجاه سفينة كورية شمالية في وقت مبكر، الإثنين، بعدما اشتبهت بتجاوزها الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأفادت تقارير بأن سفينة تجارية كورية شمالية عبرت ما يعرف بخط الحد الشمالي بالقرب من جزيرة بينغ نيونغ ، لكنها تراجعت شمالا بعد أن أطلقت البحرية الكورية الجنوبية عيارات تحذيرية، وفق ما ذكرت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، بحسب يونهاب.

وأضافت الوكالة نقلا عن جيش كوريا الشمالية أن الجيش الشعبي الكوري زعم أن سفينة عسكرية كورية جنوبية انتهكت الحدود بعد دقائق عدة، ما دفع بالجيش الشعبي إلى إطلاق 10 عيارات تحذيرية باتجاهها ردا على ذلك.

وقال متحدث باسم الجيش الكوري الشمالي في بيان "حذرنا مرة أخرى بشدة الأعداء الذين قاموا باستفزازات بحرية بالإضافة إلى إطلاق نيران مدفعية وبث بمكبرات الصوت عبر الحدود".

وتعتبر الحدود البحرية نقطة ساخنة، وكانت مسرحا لاشتباكات عدة بين الكوريتين على مر السنين.

وتصاعد التوتر في الأسابيع الأخيرة مع قيام كوريا الشمالية بعمليات إطلاق صواريخ وقصف مدفعي استفزت كوريا الجنوبية واليابان وأثارت قلق حلفائهما الغربيين.

وكثفت بيونغ يانغ تدريباتها العسكرية بشكل كبير مؤخرا، حيث قالت سيول وواشنطن إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على وشك إجراء ما قد تكون سابع تجربة نووية لبلاده.

ويأتي تبادل إطلاق النار التحذيري، الإثنين، في اليوم نفسه الذي تزور فيه نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان اليابان وتجري محادثات ثلاثية مع اليابان وكوريا الجنوبية، في إظهار للوحدة بعد سلسلة عمليات إطلاق الصواريخ من كوريا الشمالية.

فرانس24/أ ف ب

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