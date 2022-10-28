عشرات القتلى في فيضانات عارمة جنوب الفلبين

كوارث طبيعية

عمال الإنقاذ ينتشلون جثث ضحايا الفياضات التي غمرت جنوب الفلبين، 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

أودت فياضات وانزلاقات تربة الجمعة بحياة 67 شخصا على الأقل في جزيرة مينداناو جنوب الفلبين. فيما يحاول المسعفون إنقاذ سكان قرية جبلية مدفونة في الوحل. وبدأ هطول الأمطار الغزيرة مساء الخميس في المنطقة الفقيرة ذات الغالبية المسلمة.

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أكدت إدارة الكوارث بالفلبين أن حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة قبيل عاصفة مدارية في جنوب البلاد ارتفعت إلى 67 قتيلا الجمعة.

وقال مكتب الدفاع المدني في المنطقة في بيان إن العديد من القتلى سقطوا في قرية كوسيونغ القريبة من بلدة داتو أودين سينسوات بعد هطول أمطار غزيرة طوال الليل تسببت في فيضانات مختلطة بالطين والصخور والأشجار اجتاحت البلدة.

وأضاف أن عشرة من الضحايا هم من بلدة داتو بلاه سينسوات التي اجتاحتها الفيضانات في جزيرة مينداناو.

وانتشلت فرق الإنقاذ التي استخدمت قوارب مطاطية، ثلاث جثث أخرى في بلدة داتو أودين سينسوات المجاورة أثناء قيامها بعمليات بحث في المناطق المحيطة بمدينة كوتاباتو.

منطقة فقيرة

وتقوم فرق الإنقاذ، معززة بوحدات عسكرية، بتفقد مناطق أخرى بعد الإبلاغ عن فيضانات وانزلاقات أتربة فيها.

وبدأ هطول الأمطار الغزيرة مساء الخميس في المنطقة الفقيرة ذات الغالبية المسلمة والتي شهدت عقودا من التمرد الانفصالي المسلح.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الحكومي في مانيلا إن سبب ذلك يعود جزئيا إلى العاصفة الاستوائية "نالغي" التي ضربت مناطق بعيدة في الشمال الشرقي.

وتتجه العاصفة إلى شمال الفلبين حيث أكد مكتب الدفاع المدني إجلاء قرابة 5000 شخص من مناطق معرضة لخطر الفيضانات وانزلاقات الأتربة، قبل وصولها إلى اليابسة يوم السبت أو الأحد.

فرانس24/ أ ف ب

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