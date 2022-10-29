146 قتيلا على الأقل في حادث تدافع خلال احتفالات "هالوين" بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول

رجال الإسعاف ينقلون أحد ضحايا حادث التدافع بالعاصمة الكورية الجنوبية سيول خلال احتفالات "هالوين"، 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

لاقى 146 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب مئة وخمسون آخرون في حادث التدافع الذي حصل في وسط سيول السبت خلال احتفالات عيد "هالوين" ، وفق ما أفادت سلطات كوريا الجنوبية. ويبدو أن الضحايا تعرضوا إلى تدافع وسط حشود كبيرة في المنطقة حيث كان يشارك في الاحتفالات عدد كبير من الناس.

إعلان اقرأ المزيد

ارتفع عدد القتلى المسجلين في حادث تدافع في منطقة بوسط سيول، عاصمة كوريا الجنوبية إلى 146.

كما وصل عدد المصابين بلغ 150 وأكد مسؤول بالإطفاء أن بعضهم في حالة خطيرة.

وقع الحادث الساعة 10:20 مساء تقريبا بالتوقيت المحلي (13:20 بتوقيت جرينتش) إذ سقط عدد كبير من الأشخاص في زقاق ضيق خلال فعاليات للاحتفال بالهالوين.

وأعلن الدفاع المدني في بداية الأمر عن تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية في حي إتايوان في وسط العاصمة خلال احتفالات هالوين.

وفي كوريا الجنوبية، يستعمل الدفاع المدني عبارة سكتة قلبية لأن الأطباء وحدهم هم من يعلنون رسميا حالة الوفاة.

وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء أنه تم إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا.

ويبدو أن الضحايا تعرضوا إلى تدافع وسط حشود كبيرة في المنطقة حيث كان يشارك في احتفالات هالوين عدد كبير من الناس.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المستشفيات للاستعداد لاستقبال المصابين، وفق ما أفاد مكتبه.

وأظهرت صور نشرتها وكالة يونهاب للأنباء أكثر من عشرة أشخاص ممددين في أحد الشوارع يقدم عناصر الإنقاذ الاسعافات الأولية لعدد منهم، بينما أقامت الشرطة طوقا أمنيا.

وبحسب مقطع فيديو صور في المكان، تم تغطية حوالى 20 شخصا ممددا بملاءات وبطانيات، ووضع ضحايا آخرون على نقالات حملتهم إلى سيارات الإسعاف.

واحتفالات هالوين هذا العام هي الأولى في كوريا الجنوبية منذ جائحة كوفيد-19، وأجبر الكوريون الجنوبيون على وضع كمامات خلال حضور فعالياتها في الهواء الطلق.

فرانس24/أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك