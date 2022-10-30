حداد عام في كوريا الجنوبية بعد مقتل أكثر من 150 شخصا في حادث تدافع خلال احتفالات "الهالوين"

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الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يزور موقع الفاجعة التي ضربت العاصمة سيول مساء السبت 30 أكتوبر/تشرين الأول 2022.

بعدما لاقى أكثر من 150 شخصا حتفهم في حادث تدافع وسط عاصمة كوريا الجنوبية سيول السبت خلال احتفالات أعياد الموتى "الهالوين"، قرر الرئيس يون سوك إعلان الحداد العام بالبلاد الأحد. وقال سوك إن" هذا أمر مأساوي حقا.. مأساة وكارثة ما كان ينبغي أن تحدث في قلب سول الليلة الماضية". ورجح رجال الإطفاء والطوارئ ارتفاع عدد القتلى في الساعات القادمة، والتي كان من ضمنهم 19 أجنبيا حتى الآن.

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أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول الأحد، حدادا عاما بعد مقتل نحو 151 شخصا بسبب تدافع في عيد الهالوين في منطقة مزدحمة بالحياة الليلية في سول.

وقدم يون تعازيه للضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وقال في بيان، إن" هذا أمر مأساوي حقا. "مأساة وكارثة ما كان ينبغي أن تحدث في قلب سول الليلة الماضية".

وقال مسؤولو الطوارئ إن حشدا ضخما كان يحتفل بالهالوين في حي إتايوان الشهير اندفع إلى زقاق مساء السبت. وأضافوا أن عدد القتلى قد يرتفع. وأعلن رجال الإطفاء أن هناك 19 أجنبيا بين القتلى من دون أن يحددوا جنسياتهم.

وقال تشوي سونج بوم رئيس محطة إطفاء يونجسان إن 76 شخصا آخرين أصيبوا. وقال المسؤولون إن 19 من المصابين في حالة خطيرة.

فرانس24/أ ف ب/ رويترز

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