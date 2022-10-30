75 قتيلا على الأقل في حادث انهيار جسر للمشاة بالهند

قتل 75 شخصا على الأقل الأحد بانهيار جسر للمشاة في الهند يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

أودى حادث انهيار جسر للمشاة الأحد في الهند يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني بحياة 75 شخصا على الأقل. وقال مسؤول مدني في معظم الضحايا غرقوا بسقوطهم في النهر الموجود أسفل الجسر. ويقع الجسر في موربي على مسافة 200 كيلومتر غرب أحمد اباد، المدينة الرئيسية في ولاية غوجارات، ويبلغ ارتفاعه 233 مترا.

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لاقى 75 شخصا على الأقل الأحد مصرعهم في حادث انهيار جسر للمشاة في الهند أدى إلى سقوط العشرات في النهر الموجود تحته.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين قولهم إن حوالى 500 شخص من بينهم نساء وأطفال كانوا على جسر موربي يؤدون طقوسا لمهرجان ديني رئيسي حين انقطعت الأسلاك التي تدعمه ما أدى إلى انهيار الهيكل بأكمله في النهر.

وقال مسؤول مدني في المنطقة لوكالة الأنباء الفرنية في اتصال هاتفي "قتل 75 شخصا" مضيفا أن معظم الضحايا غرقوا.

وقدرت تقارير إعلامية أخرى غير مؤكدة عدد القتلى بحوالى 90.

وقال بريجيش ميرجا الوزير في الولاية حيث وقعت الكارثة إنه تم إنقاذ أكثر من ثمانين شخصا.

ويقع الجسر في موربي على مسافة 200 كيلومتر غرب أحمد اباد، المدينة الرئيسية في ولاية غوجارات، ويبلغ ارتفاعه 233 مترا.

وأفادت وكالة "برس تراست أوف إنديا" نقلا عن مسؤولين صحيين محليين، أن عدد القتلى بلغ 32 على الأقل.

لكن هارش سانغافي، وزير الداخلية في ولاية غوجارات، قال إن حصيلة القتلى هي سبعة.

لا شهادة سلامة

وكانت تقارير ذكرت في وقت سابق أن أكثر من 100 شخص ما زالوا مفقودين في النهر، عارضة مقاطع فيديو، لا يمكن التحقق من صحتها بشكل مستقل، لأشخاص يتشبثون ببقايا الجسر في الظلام.

وأعيد افتتاح الجسر المعلق الذي يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني أمام الجمهور هذا الأسبوع، بعد أشهر من الإصلاحات.

وقال أحد الشهود لوسائل إعلام محلية "سقط الناس بعضهم فوق بعض بعد انهيار الجسر. وكانوا قد توافدوا على الجسر لإقامة طقوس احتفالية ومن أجل عيد ديوالي. العديد من الأطفال والنساء من بين الضحايا".

وذكرت محطة "إن دي تي في" الإذاعية أن الجسر أعيد افتتاحه رغم عدم وجود شهادة سلامة، وأن لقطات فيديو من السبت أظهرت أنه يتأرجح.

وأطلقت السلطات عملية إنقاذ بعد انهيار الجسر فيما نُشر غواصون للبحث عن المفقودين.

كما استُدعي عشرات الجنود من الجيش والبحرية الهندية للمساعدة في عملية الإنقاذ.

وتعتزم السلطات أيضا وقف إمداد النهر بالمياه من سد قريب واستخدام مضخات لسحب المياه من النهر لتسريع عملية البحث.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي كان يقوم بجولة في ولاية غوجارات، مسقط رأسه، تقديم تعويضات لذوي القتلى وللجرحى في الحادث.

وتصف حكومة ولاية غوجارات على موقعها الرسمي الجسر بأنه "أعجوبة هندسية بنيت مطلع القرن".

حوادث متكررة

وتعتبر الحوادث المرتبطة بالبنى التحتية القديمة والتي تعاني سوء صيانة شائعة في الهند.

إذ أدى انهيار جسر سنة 2016 في شارع مزدحم في مدينة كولكاتا في شرق البلاد إلى مقتل 26 شخصا على الأقل. وانتشل عناصر الإنقاذ حوالى 100 شخص مصابين من تحت ألواح إسمنتية ومعدنية ضخمة.

وفي 2011، قتل 32 شخصا على الأقل عندما انهار جسر يضيق بحشد من المحتفلين في شمال شرق الهند على مسافة نحو 30 كيلومترا من بلدة دارجيلنغ الجبلية.

وبعد أقل من أسبوع على ذلك الحادث، لقي حوالى 30 شخصا حتفهم عندما انهار جسر للمشاة فوق نهر في ولاية أروناتشال براديش في شمال شرق البلاد.

وفي 2006، قتل 34 شخصا على الأقل عندما انهار جسر عمره 150 عاما على قطار ركاب في محطة للسكك الحديد في ولاية بيهار في شرق الهند.

فرانس24/ أ ف ب

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