كوريا الجنوبية تطلق صواريخ جو أرض ردا على صواريخ كوريا الشمالية

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الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يعقد اجتماعا لمجلس الأمن الوطني، سول، كوريا الجنوبية، الأربعاء 2 تشرين الثاني، نوفمبر 2022

أعلنت كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت الأربعاء 10 صواريخ على الأقل من مختلف الأنواع، بعد فترة وجيزة من تأكيدها سقوط صاروخ بالستي للمرة الأولى بالقرب من مياهها الإقليمية. وأطلق الجيش الكوري الجنوبي ثلاثة صواريخ جو-أرض ردا على الصواريخ الكورية الشمالية، ووصف الرئيس يون سوك-يول في بيان أن إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا عبر الحدود البحرية المتنازع عليها يعد "عمليا غزوا للأراضي".

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أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت الأربعاء 10 صواريخ على الأقل من مختلف الأنواع، بعد فترة وجيزة من تأكيدها سقوط صاروخ بالستي للمرة الأولى جنوب الحدود البحرية المتنازع عليها بين البلدين.

وردا على ذلك أطلقت سول ثلاثة صواريخ جو-أرض.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي "أطلقت كوريا الشمالية 10 صواريخ على الأقل من مختلف الأنواع باتجاه الشرق والغرب".

وقال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول الأربعاء "إن إطلاق صاروخ بالستي كوري شمالي عبر الحدود البحرية المتنازع عليها وسقوطه بالقرب من المياه الإقليمية لبلاده يعد "عمليا غزوا للأراضي".

وأشار يون في بيان صادر عن مكتبه الى أن "استفزازات كوريا الشمالية هي عمليا غزو للأراضي من خلال صاروخ عبر خط الحد الشمالي للمرة الأولى منذ تقسيم" شبه الجزيرة.

بدوره قال كانغ شين-شول مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي للصحافيين "إن إطلاق الصاروخ الكوري الشمالي أمر غريب جداً وغير مقبول حيث سقط بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية، جنوب خط الحد الشمالي لأول مرة".

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن تحذيراً نادراً من غارة جوية صدر بجزيرة نائية في كوريا الجنوبية بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صواريخ في البحر الأربعاء، من بينها صاروخ سقط على بعد أقل من 60 كيلومتراً من الساحل الجنوبي للبلاد.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها أصدرت تحذيرا من غارة جوية في جزيرة أولونغ قرب توقيت إطلاق الصاروخ.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مسؤول في مقاطعة أولونغ قوله إنه تم إجلاء الموظفين إلى قبو عندما بدأ التحذير.

وتأتي عمليات إطلاق الصواريخ بعد أن طالبت بيونغ يانغ الثلاثاء الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بوقف تدريباتهما العسكرية واسعة النطاق، قائلة إنه لم يعد من الممكن التسامح مع مثل هذا "التهور والاستفزاز".

وبدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واحدة من أكبر المناورات الجوية العسكرية المشتركة بينهما يوم الإثنين، وشنت مئات الطائرات الحربية من الجانبين هجمات وهمية على مدار 24 ساعة في اليوم.

وأجرت كوريا الشمالية تجارب على عدد قياسي من الصواريخ هذا العام، وقالت إن الموجة الأخيرة من عمليات الإطلاق كانت ردا على مناورات الحلفاء.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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