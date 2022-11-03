باكستان: إصابة رئيس الوزراء السابق عمران خان برصاصة في قدمه خلال مسيرة احتجاجية بشرق البلاد

تعرض رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الخميس لاعتداء بالرصاص في قدمه خلال تجمع سياسي، وفق ما قال أحد مساعديه، مؤكدا أنه في حالة مستقرة، مضيفا أن "هذه كانت محاولة لاغتياله".

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أُصيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان (70 عاما) الخميس برصاصة في قدمه خلال تجمع سياسي بشرق البلاد لكنه في حالة مستقرة، وفق ما قال أحد مساعديه.

وقال رؤوف حسن أحد كبار مساعدي خان إن "حالته مستقرة"، مضيفا أن "هذه كانت محاولة لقتله، لاغتياله". وأكد أن خان أصيب حين أطلقت النيران من الحشد قرب مدينة غوجرانوالا. وأضاف أنه تم قتل أحد المهاجمين واعتقال آخر.

كان لاعب الكريكيت السابق يقود مسيرة احتجاجية صوب إسلام أباد للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة. وأدان رئيس الوزراء شهباز شريف حادث إطلاق النار وأمر وزير الداخلية بفتح تحقيق على الفور.

خلال ما أسماه "مسيرة طويلة"، يلقي خان خطابات من حاوية مفتوحة أمام الحشود في مدن وبلدات في طريقه إلى العاصمة.

وكان خان يخطط لقيادة موكب السيارات باتجاه الشمال حتى إسلام اباد لجذب مزيد من الدعم على طول الطريق حتى دخول العاصمة.

وقال خان في رسالة مصورة عشية المسيرة "أريد مشاركتكم جميعا. هذا ليس من أجل السياسة أو المكاسب الشخصية أو الإطاحة بالحكومة... إنه لجلب الحرية الحقيقية للبلاد".

وقد فاز خان في انتخابات تشريعية فرعية جديدة في نهاية الأسبوع الماضي، وفقا لنتائج رسمية نشرت الاثنين.

ومنذ الإطاحة به في نيسان/أبريل بناء على اقتراح بحجب الثقة، طالب خان بإجراء الانتخابات على الفور. غير أن الحكومة تفضل الانتظار حتى الموعد النهائي في تشرين الأول/أكتوبر 2023 لإعطاء نفسها الوقت لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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