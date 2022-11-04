توافق صيني ألماني على رفض استخدام السلاح النووي في الحرب الروسية على أوكرانيا

المستشار الألماني أولاف شولتز مع الرئيس الصيني في بكين، 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

إثر زيارة استمرت يوما واحدا إلى بكين، أكد المستشار الألماني أولاف شولتز الجمعة وجود توافق ألماني صيني حول رفض أي استخدام للسلاح النووي في إطار الحرب الروسية على أوكرانيا. وكانت روسيا قد لوحت مرات عدة باستخدام هذا السلاح. وغالبا ما يعتبر الغرب أن الصين متسامحة جدا مع موسكو، رغم أنها تتبنى موقفا رسميا حياديا من النزاع في أوكرانيا.

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ألمانيا والصين اتفقتا على رفض أي استخدام للسلاح النووي في إطار الحرب الروسية على أوكرانيا، هذا ما أعلنه المستشار الألماني أولاف شولتز الجمعة إثر زيارة إلى بكين.

وقال شولتز للصحافة إن "الحرب على أوكرانيا تخلق وضعا خطيرا للعالم بأسره (...) وهنا في الصين يدركون أيضا أن ستكون هناك تداعيات لأي تصعيد على العالم كله".

وتابع "لهذا السبب كان من المهم جدا بالنسبة إلي الإشارة والقول بوضوح إن تصعيدا" في الحرب "على شكل استخدام سلاح نووي تكتيكي، مرفوض"، مضيفا "أنا سعيد جدا لأن في هذا الموضوع على الأقل تم التوصل إلى اتفاق".

وأدى المستشار الألماني الجمعة زيارة استمرت يوما واحدا إلى بكين حيث التقى خصوصا الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الحكومة الصينية.

وغالبا ما يعتبر الغرب أن الصين متسامحة جدا مع موسكو، رغم أنها تتبنى موقفا رسميا حياديا من النزاع في أوكرانيا.

قلق أمريكي

وأعلنت الولايات المتحدة هذا الأسبوع أنها "قلقة بشكل متزايد" حيال احتمال شن روسيا ضربة نووية في إطار الحرب على أوكرانيا.

وتحدث الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف مرة جديدة الثلاثاء عن احتمال استخدام السلاح النووي.

إذ قال إن النية الأوكرانية باستعادة الأراضي المحتلة بينها القرم ودونباس، "تهدد وجود دولتنا" وتقدم "دافعا مباشرا" لاستخدام "وسائل الردع النووي".

وفي مواجهة المقاومة الأوكرانية الشرسة المدعومة بمساعدات عسكرية غربية، ألمح بوتين شخصيا إلى احتمال استخدام القنبلة الذرية خلال خطاب تلفزيوني في 21 أيلول/ سبتمبر.

في المقابل، اتهمت روسيا أوكرانيا بالتحضير لاستخدام "قنبلة قذرة" ضد قواتها.

فرانس24/ أ ف ب

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