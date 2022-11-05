بيونغ يانغ تطلق أربعة صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه البحر في تصعيد جديد في نفس الأسبوع

تلفزيون سول يتحدث عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا على اليابان، الخميس 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

أطلقت كوريا الشمالية السبت أربعة صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه البحر، وفق ما أعلن الجيش الكوري. ويأتي ذلك في استفزاز جديد تنفذه بيونغ يانغ ضمن عدد قياسي من عمليات الإطلاق نفذتها هذا الأسبوع. وفي هذا السياق نددت واشنطن وسول وطوكيو بتلك العمليات التي أثارت أيضا تكهنات بأن بيونغ يانغ ربما تستعد لاستئناف التجارب النووية لأول مرة منذ عام 2017.

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قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت أربعة صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه البحر، مداها نحو 130 كيلومترا على ارتفاع 20 كيلومترا تقريبا، في أحدث عملية إطلاق صواريخ ضمن عدد قياسي من عمليات الإطلاق نفذتها بيونغ يانغ هذا الأسبوع.

وتضمن بيان هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن الجيش الكوري الجنوبي رصد إطلاق الصواريخ "من تونغريم، في مقاطعة بيونغان الشمالية (غرب)، باتجاه بحر الغرب اليوم نحو الساعة 11:32 صباحًا وحتى الساعة 11:59"، مستخدمة تسمية أخرى للبحر الأصفر.

وأطلقت كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ الأسبوع الماضي، بما في ذلك تجربة فاشلة على الأرجح لصاروخ باليستي عابر للقارات، وهو ما دفع واشنطن وسول وطوكيو للتنديد بتلك العمليات التي أثارت أيضا تكهنات بأن بيونغ يانغ ربما تستعد لاستئناف التجارب النووية لأول مرة منذ عام 2017.

وجاءت عملية الإطلاق في الوقت الذي اختتمت فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات العاصفة اليقظة التي استمرت ستة أيام وبدأت في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وتضمنت التدريبات العسكرية المشتركة نحو 240 طائرة عسكرية واثنتين من القاذفات الاستراتيجية الأمريكية من طراز بي-1بي، وفقا لهيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام قاذفات من طراز بي-1بي في التدريبات المشتركة بين البلدين منذ عام 2017، والتي تظهر "القدرات الدفاعية المشتركة وتصميم جمهورية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على الرد بحزم على أي استفزازات من كوريا الشمالية، وإرادة الولايات المتحدة بالمضي في التزام قوي بالردع الموسع"، بحسب بيان هيئة الأركان المشتركة.

وطالبت بيونغ يانغ الجمعة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بوقف التدريبات الجوية "الاستفزازية". وقالت سول إنها أرسلت طائرات حربية ردا على 180 طلعة جوية عسكرية نفذها جيش الشمال قرب الحدود بين البلدين الجمعة. وهو أكبر عدد من الصواريخ تطلقها في يوم واحد، وسقط صاروخ واحد قبالة ساحل كوريا الجنوبية للمرة الأولى.

وفي السنوات الماضية، انقسم مجلس الأمن الدولي بشأن كيفية التعامل مع كوريا الشمالية، وفي أيار/مايو، استخدمت الصين وروسيا حق النقض (فيتو) ضد حملة بقيادة الولايات المتحدة لفرض مزيد منعقوبات الأمم المتحدة ردا على إطلاق بيونغيانغ لصواريخ.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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