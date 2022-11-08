بيونغ يانغ تنفي اتهامات واشنطن بتزويد موسكو بأسلحة خلال حربها في أوكرانيا

الحرب في أوكرانيا

كيم جونغ أون ، قرب صاروخ هواسونغ -17 ، في كوريا الشمالية ، 24 مارس 2022.

نفت كوريا الشمالية في بيان أصدرته وزارة الدفاع الوطني اتهامات الولايات المتحدة لها بتزويد روسيا بقذائف مدفعية لاستخدامها في حربها بأوكرانيا. وأكد البيان أن هذه الأخبار "لا أساس لها" حيث أن كوريا الشمالية لا تعتزم حتى القيام بذلك في المستقبل.

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رفضت كوريا الشمالية اتّهام الولايات المتحدة لها بتزويد روسيا بقذائف مدفعية لاستخدامها في الحرب الدائرة بأوكرانيا، ووصفته بأنه "لا أساس له"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشماليةالرسمية.

وأوردت الوكالة الكورية الشمالية نقلا عن بيان لنائب مدير الشؤون العسكرية الخارجية في وزارة الدفاع الوطني لكوريا الشمالية: "نوضح مجددا أننا لم نجرِ إطلاقا أي تعاملات بالأسلحة مع روسيا وأننا لا نعتزم القيام بذلك في المستقبل".

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت كوريا الشمالية بتزويد روسيا على ما يبدو بقذائف مدفعية من أجل حربها في أوكرانيا.

فرانس 24 / أ ف ب / رويترز

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