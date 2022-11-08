نيوزيلندا: منفذ اعتداء كرايستشيرش يستأنف الحكم ضده بالسجن المؤبد

صرح مصدر قضائي في نيوزيلندا بأن الأسترالي برينتون تارانت الذي نفذ في 2019 اعتداء كرايستشيرش، سيستأنف الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد. وكان المتطرف تارانت الذي ينتمي إلى جماعة تعتقد بتفوق العرق الأبيض قد أقر بذنبه في 51 تهمة بالقتل و40 تهمة شروع في القتل، وحُكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط في آب/أغسطس 2020 وهي عقوبة لم يسبق أن أصدرت في السابق بنيوزيلندا.

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أفاد مسؤول قضائي في نيوزيلندا الثلاثاء أن الأسترالي برينتون تارانت منفذ اعتداء كرايستشيرش عام 2019 التي أسفرت عن مقتل 51 مسلما سوف يستأنف الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد.

وقالت ليز كينيدي المتحدثة باسم رئيس المحكمة العليا الثلاثاء "تم تقديم طلب استئناف ضد الإدانات والحكم الصادر".

والعام الماضي قال توني أليس محامي تارانت إن موكله كان يعتقد أن "أبسط طريقة للخروج هي الإقرار بالذنب"، وهو ما قد يشير إلى إقرار بالإكراه. والثلاثاء صرّح أليس أنه أقيل من مهمته ولم يعد بإمكانه التعليق على القضية.

وخلال إصدار الحكم في آب/أغسطس 2020، قال القاضي كاميرون ماندر إنه سينزل أقصى عقوبة ممكنة بتارانت بسبب أفعاله "غير الإنسانية".

وأضاف ماندر في ذلك الوقت: "جرائمك شريرة للغاية، وحتى لو تم سجنك حتى وفاتك فلن يكفي هذا لاستنفاد متطلبات العقوبة والإدانة".

وهاجم تارانت الذي ينتمي إلى جماعة تفوق العرق الأبيض وهو مدجج بترسانة من البنادق شبه الآلية مسجدين اثنين في 9 آذار/مارس 2019 خلال أداء مسلمين صلاة الجمعة، قبل أن يبدأ بإطلاق النار وبث عمليات القتل التي يقوم بها بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وجميع ضحاياه الـ51 كانوا من المسلمين وبينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وأقر تارانت بذنبه في 51 تهمة بالقتل و40 تهمة شروع في القتل، وحُكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، وهي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا الحكم في نيوزيلندا.

وبعد البث المباشر الذي قام به تارانت على مدار 17 دقيقة خلال تنفيذه عمليات القتل في المسجدين، أعلن فيس بوك أنه أزال 1,5 مليون مقطع فيديو صاعق جرى تداولها خلال الـ24 ساعة الأولى عقب المجزرة.

فرانس24 / أ ف ب

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